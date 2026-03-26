'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 준비 막바지 근황..."감사한 사람들 너무 많아"

기사입력 2026-03-26 22:37


'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 준비 막바지 근황..."감사한 사람들 너…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 故 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고 감사인사를 전했다.

26일 최준희는 "3월은 감사한 사람들이 왜이리 많은지!!! 나원참 따뜻한 인간들아"라며 지인들에게 고마움을 고백했다.

최준희는 오는 5월 서울 강남에 위치한 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다.


'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 준비 막바지 근황..."감사한 사람들 너…
그는 최근 주변의 친구들과 지인들에게 청첩장을 주는 '청첩장 모임' 등을 통해 많은 축하를 받았다.

최준희와 결혼을 약속한 예비 신랑은 5년 동안 교제해 온 11세 연상의 회사원으로 알려졌다. 두 사람은 오랜 시간 교제 끝에 부부의 연을 맺게 됐다.

최준희는 "살 찌기 정말 좋은 시즌... 잘 방어해 보겠습니닷 같이 함께해요. 바쁘다 바빠"라며 결혼 준비 막바지에 바쁜 근황을 전했다.


'故 최진실 딸' 최준희, 결혼 준비 막바지 근황..."감사한 사람들 너…
그는 "24살 예비신부 청첩장 모임 준비"라며 "요즘 결혼 준비하랴, 다이어트 하랴 너무 바쁘다. 내일은 청첩장 모임이 있어서 나름 화잘먹 피부를 만들어줬다"면서 리얼한 준비 과정을 보여줬다.

한편 최준희는 2003년생으로, 배우 故 최진실과 프로야구 선수 출신 故 조성민의 딸이다.


최준희는 자가면역질환인 루프스병 투병 과정에서 체중이 96㎏까지 증가했으나, 꾸준한 관리를 통해 41㎏까지 감량했다고 밝힌 바 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'직장암 4기' 이사벨라 "항암 12번 할 동안 치매 남편, 많이 먹고 쓰러져" ('알콩달콩')

2.

타블로 딸 하루, 15살 폭풍성장 근황..BTS 슈가 "사춘기 안와, 너무 착하고 귀여워"

3.

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

4.

원더걸스 소희, 가수 은퇴한다.."이제 노래 안해, 연극에만 집중"(인생84)

5.

이지혜, 6살 딸 영유 포기→국공립 전학..."죽어도 하기 싫은 영어" ('관종언니')

연예 많이본뉴스
1.

'직장암 4기' 이사벨라 "항암 12번 할 동안 치매 남편, 많이 먹고 쓰러져" ('알콩달콩')

2.

타블로 딸 하루, 15살 폭풍성장 근황..BTS 슈가 "사춘기 안와, 너무 착하고 귀여워"

3.

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

4.

원더걸스 소희, 가수 은퇴한다.."이제 노래 안해, 연극에만 집중"(인생84)

5.

이지혜, 6살 딸 영유 포기→국공립 전학..."죽어도 하기 싫은 영어" ('관종언니')

스포츠 많이본뉴스
1.

'손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 최초 유럽 득점왕 후보 '오피셜' 공식발표, 3개월 부진 이유 공개..."사실 부상 문제 있었다"

2.

하품만 나오던 미디어데이, 김태형 감독 없었으면 어쩔 뻔 했나 "가을 점퍼 사세요" [미디어데이 현장]

3.

"정지윤 왔습니다" 현대건설, 천군만마 등장? …GS칼텍스는 '권민지 스타팅'

4.

'30·30 美국대 CF'가 이정후급 계약했다! → 이정후는 도대체 얼마나 초특급 대우를 받은 것인가

5.

PO 1차전 시작! 도로공사는 감독 결별을 공식발표했다…"불미스러운 사항에 고심했다" [오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.