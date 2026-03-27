서인영 "개과천선 너무 힘드네요"…유튜브 채널 삭제 아닌 '일시적 오류'

기사입력 2026-03-27 13:13


서인영 "개과천선 너무 힘드네요"…유튜브 채널 삭제 아닌 '일시적 오류'

[스포츠조선 이지현 기자] 가수 서인영이 유튜브 채널 '개과천선 서인영'의 채널 삭제에 대해 입장을 밝혔다.

27일 서인영은 자신의 SNS를 통해 "일시적으로 오류가 나서 계정이 잠깐 막혔다네요. 개과천선 너무 힘드네요 도와주세요"라며 채널 삭제에 대해 설명했다.

그러면서 "그리고 여러분들이 써주신 댓글 다 읽고 있어요 선플 감사드려요"라고 덧붙였다.

전날, 서인영은 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하고, '10년 만에 복귀한 서인영 악플읽기(진실과 거짓)'이라는 제목의 첫 영상을 공개했다. 하지만 하루만인 이날 해당 채널에 접속하면 "구글(Google) 서비스 약관을 위반해 계정이 해지됐습니다"라는 안내 문구만 노출되는 상태다. 이에 서인영은 일시적인 오류임을 설명하며 채널 복구 중임을 밝혔다.

한편 서인영은 영상을 통해 과거 논란과 이혼 등에 대해 솔직하게 밝혀 화제를 모았다. 서인영은 특히 "(이혼) 다 예상했던 거 아니냐. 생각보다 오래 살았다"는 악플에 "그건 맞는 거 같다. 결혼식할 때 사람들은 이혼할 줄 알았다더라"라고 털어놨다. 서인영은 "이혼 사실을 알리니까 '인영 씨만 몰랐다. 사람들은 결혼식 때 이미 다 이혼할 줄 알았다'더라"라고 씁쓸하게 밝혔다.

또 서인영은 과거 '라디오스타'에 함께 출연한 가인을 SNS로 저격해 논란이 됐던 것도 뒤늦게 사과했다. 당시 방송에서 가인은 서인영이 나르샤보다 어린데도 불구하고 "너 귀엽다"고 말한 것이 열받았다고 표현했고, 방송 후 서인영이 SNS를 통해 불쾌감을 드러낸 것. 이에 대해 서인영은 "왜 그렇게 구구절절 썼는지 모르겠다. 지금 보면 미친 거 같고 너무 창피하다"며 가인에게 사과했다.

한편 서인영은 2023년 2월 비연예인 사업가 A씨와 결혼했으나 지난 2024년 11월 이혼을 발표했다. 이후 두문불출한 서인영은 10kg이 증량하고, 코 수술 보형물을 뺐다며 새로워진 모습으로 나타나 화제가 됐다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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