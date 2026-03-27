박진희, 위기 속 남상지 보호! 본격적으로 힘 합칠까?(붉은 진주)

기사입력 2026-03-27 16:10


박진희, 위기 속 남상지 보호! 본격적으로 힘 합칠까?(붉은 진주)

[스포츠조선 김수현기자] 남상지가 난처한 상황에 처한다.

오늘(27일) 저녁 7시 50분 방송되는 KBS 2TV 일일드라마 '붉은 진주'(연출 김성근 / 극본 김서정 / 제작 DK E&M, 몬스터유니온) 22회에서는 디자인 표절 의혹 논란에 휩싸여 취재진에게 포위당한 클로이(남상지 분)와 그녀를 지키는 김단희(박진희 분)의 모습이 흥미진진함을 더한다.

앞서 최유나(천희주 분)의 계략에 휘말린 클로이는 표절로 거짓 고발을 당했다. 박태호(최재성 분)는 이를 기정사실로 만들어 그녀를 내몰 계획을 세웠지만 박민준(김경보 분)과 박현준(강다빈 분)이 누군가 클로이의 디자인 북을 훔쳐 가는 CCTV 영상을 확보해 전세를 뒤집었다. 김단희는 클로이와 백진주(남상지 분)가 같은 인물일지도 모른다는 의구심을 품기 시작하며 향후 전개에 대한 긴장감을 고조시켰다.

오늘 방송에서 클로이는 출근하던 중 기자들에게 가로막혀 거센 취재 공세에 시달리는 위기를 맞이한다. 아직 사건의 진실이 밝혀지지 않은 가운데, 그녀가 쏟아지는 질문 세례와 압박감 속에서 무사히 벗어날 수 있을지 관심이 집중된다.

클로이를 보호하는 듯한 김단희도 시선을 사로잡는다. 백진주의 실체에 다가서기 시작한 김단희가 과연 어떤 결정적 단서를 얻었을지 호기심을 자극한다. 특히 수세에 몰린 클로이를 지키는 김단희의 행보는 두 사람의 연대가 더욱 짙어질 것을 암시해 기대감을 자아낸다.

한편 이들을 지켜보는 박태호의 의미심장한 표정도 호기심을 자아낸다. 클로이를 희생양으로 삼으려 했던 그가 CCTV의 존재를 알게 된 후 어떤 반응을 보일지, 또 다른 계획을 준비하고 있는 것은 아닌지 미묘한 분위기가 감돌며 예측 불허 전개를 예고한다.

KBS 2TV 일일드라마 '붉은 진주'는 오는 30일부터 프로야구 중계로 매주 월~목요일로 편성을 변경해 시청자들을 만난다. 22회는 오늘(27일) 저녁 7시 50분에 방송된다.

shyun@sportschosun.com

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