'도박 논란' 슈, 자식농사 대박...쌍둥이 딸 '국제학교 상장'에 "너무너무 잘했어!"

기사입력 2026-03-28 09:35


'도박 논란' 슈, 자식농사 대박...쌍둥이 딸 '국제학교 상장'에 "너…

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 S.E.S 출신 슈가 국제학교에서 두각을 드러낸 쌍둥이 딸들을 자랑했다.

28일 슈는 "너무 너무 잘했어 우리 병아리들~"이라며 상장을 공개했다.


'도박 논란' 슈, 자식농사 대박...쌍둥이 딸 '국제학교 상장'에 "너…
국제학교를 다니는 슈의 쌍둥이 딸들은 학교에서 뛰어난 성적으로 인정 받으며 상까지 받아와 엄마 슈를 흐뭇하게 했다.

한편 슈는 2010년 4월 농구선수 출신 임효성과 결혼했다. 슬하에 아들과 쌍둥이 딸을 두고 있다.

슈는 2016년 8월부터 2018년 5월 사이 해외에서 26차례에 걸쳐 총 7억 9000만원 규모의 상습도박을 한 혐의를 받아 2019년 2월 징역 6개월과 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받았다.

최근 슈는 건강식품 사업을 시작하며 CEO로서 인생 2막을 열었다. 사업 시작 6개월 만에 제품 완판 소식을 전하며 팬들과 대중에게 성공적인 모습을 공개, 사업가로서 승승장구하고 있는 모습을 보여주고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

2.

데뷔 20주년인데..이상보, 숨진 채 발견, 사촌형 “마음 복잡”

3.

'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

4.

미쓰에이 민, 7년 열애 끝 결혼 "남자 없이 못 살아…잘생긴 남편 매일 봐서 좋다"

5.

홍진경 딸 라엘, '외모 보정 논란'에 결국 SNS 계정 삭제…"악플 너무 많아" 오열

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

2.

데뷔 20주년인데..이상보, 숨진 채 발견, 사촌형 “마음 복잡”

3.

'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

4.

미쓰에이 민, 7년 열애 끝 결혼 "남자 없이 못 살아…잘생긴 남편 매일 봐서 좋다"

5.

홍진경 딸 라엘, '외모 보정 논란'에 결국 SNS 계정 삭제…"악플 너무 많아" 오열

스포츠 많이본뉴스
1.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

2.

손흥민 따라 안 갑니다! '3000억 거절' 살라, 미국 아닌 사우디 선택 가능성…"리그 상징이자 얼굴로 만들 계획"

3.

이강인 아니고 마자! AT 마드리드, PSG와 협상 무산 대비…토트넘 쿠두스까지 표적→"LEE 유일한 옵션 아냐"

4.

'충격' 끊이질 않는 김혜성 트레이드설! "유력한 후보로 떠올라"…수비 능력만으론 기회 없다

5.

"징글징글하다" 왜 하필 봄에 롯데일까, 삼성에 쌍심지, '제2의 폰와'도 몽땅 투입

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.