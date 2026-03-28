'도박 논란' 슈, 자식농사 대박...쌍둥이 딸 '국제학교 상장'에 "너무너무 잘했어!"
[스포츠조선 김수현기자] 그룹 S.E.S 출신 슈가 국제학교에서 두각을 드러낸 쌍둥이 딸들을 자랑했다.
28일 슈는 "너무 너무 잘했어 우리 병아리들~"이라며 상장을 공개했다.
국제학교를 다니는 슈의 쌍둥이 딸들은 학교에서 뛰어난 성적으로 인정 받으며 상까지 받아와 엄마 슈를 흐뭇하게 했다.
한편 슈는 2010년 4월 농구선수 출신 임효성과 결혼했다. 슬하에 아들과 쌍둥이 딸을 두고 있다.
슈는 2016년 8월부터 2018년 5월 사이 해외에서 26차례에 걸쳐 총 7억 9000만원 규모의 상습도박을 한 혐의를 받아 2019년 2월 징역 6개월과 집행유예 2년, 사회봉사 80시간을 선고받았다.
최근 슈는 건강식품 사업을 시작하며 CEO로서 인생 2막을 열었다. 사업 시작 6개월 만에 제품 완판 소식을 전하며 팬들과 대중에게 성공적인 모습을 공개, 사업가로서 승승장구하고 있는 모습을 보여주고 있다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.