하정우, "30년 배우도 '자산 0원'" 충격.."정신 똑바로 차려야"

기사입력 2026-03-28 11:22


하정우, "30년 배우도 '자산 0원'" 충격.."정신 똑바로 차려야"

[스포츠조선 김수현기자] 수백억 건물주인 배우 하정우가 '투자'의 중요성을 강조했다.

최근 유튜브 채널 '안녕하세요 최화정이에요'에서는 '건물주 하정우가 투자를 열심히 할 수 밖에 없는 이유'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 최화정의 집에 초대를 받아 간 하정우는 "뭐 누구라고 얘기할 순 없지만 되게 유명한 배우가 있다"라며 말을 꺼냈다.

이어 "지금 뭐 30년을 일했던 선배인데 자산이 없다"라고 해 놀라움을 자아냈다.

이에 같은 연예인으로서 공감하는 최화정은 "어우 맞다. 무섭게 없어진다. 없어지려면"이라고 혀를 내둘렀다.


하정우, "30년 배우도 '자산 0원'" 충격.."정신 똑바로 차려야"
하정우는 "'정신 똑바로 차리고 돈 잘 모아놔야 된다' 라는 얘기를 들을 기회가 전 진짜 많았던 것 같다"라고 털어놓았다.

그는 "잘 쌓아놓고 모아놔야 나이 먹어서까지도 우아하게 자기 작품의 색깔을 낼 수 있는 거다"라며 소신을 밝혔다.

역시 많은 재산을 축적하고 있는 최화정은 "그래서 돈이 중요한 거다. 단순히 잘 사는 게 아니라 내가 하고 싶은 일을 우아하게 할 수 있으니까"라며 고개를 끄덕였다.


하정우는 "본인이 금을 가지고 있다면 그걸 은행에 맡겨서 이자를 받는 거다"라며 자신만의 투자 비법을 살짝 공개하기도 했다.

실제로 건물 4채를 보유한 건물주인 하정우는 4채의 건물 중 2채를 매물로 내놨다. 하정우가 매물로 내놓은 건물 2채는 무려 265억 상당으로 화제가 됐다.

하정우는 지난 2018년 7월 73억 3천만 원에 매입한 화곡동 건물을 3년 후 119억 원에 매각해 45억 7천만 원의 시세차익을 거두기도 했다.

shyun@sportschosun.com

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