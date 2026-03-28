배인혁, 고시텔 살다 '인생 역전' 됐다...칼각 정리된 집 인테리어 '감탄' (나혼산)

기사입력 2026-03-28 12:18


배인혁, 고시텔 살다 '인생 역전' 됐다...칼각 정리된 집 인테리어 '…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 배인혁이 소탈한 면모로 반전 매력을 드러냈다.

배인혁은 지난 27일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에 출연해 '인혁 하우스'를 공개하며 기존 이미지와는 또 다른 매력으로 시청자들의 마음을 사로잡았다.

이날 스튜디오에 등장한 배인혁은 "혼자 산 지 13년 차"라고 소개하며 "배우의 꿈을 중학교 때부터 꿨는데 예술고로 진학하면서 부모님께 독립하겠다고 했다"고 밝혔다.

배인혁은 "처음엔 고시텔에 살았다. 또 원룸에서 생활하다가 활동을 많이 하면서 지금 집에 살게 됐다"고 전했고, 부모님 도움 없이 스스로 일궈낸 성과에 모두가 감탄했다.

이어 배인혁의 일상이 공개됐다. 그는 칼각으로 정리된 깔끔한 집으로 시선을 모았고, 다양한 취미가 엿보이는 인테리어로 궁금증을 자아냈다. 그는 "곳곳에 제가 좋아하는 물건들이 있으면 좀 더 행복하지 않을까 싶어서 좋아하는 것을 뒀다"고 설명했다.

잠에서 깬 배인혁은 아침부터 영양제를 여러 알 챙겨 먹는가 하면, 나이보다 깊은 감성의 옛날 노래를 들으며 반전 매력을 선사했다.


배인혁, 고시텔 살다 '인생 역전' 됐다...칼각 정리된 집 인테리어 '…
또한 배인혁은 이동 중 차 안에서 '나 홀로 콘서트'를 열어 색다른 웃음을 안겼다. 특히 배인혁은 '7080 DJ'를 떠올리게 하는 멘트까지 선보이며 모두를 폭소케 했다. 계속해서 배인혁은 다양한 장르의 노래를 따라 부르며 이동했고, 총 27곡을 완창했다. 이에 전현무는 "산악회 회원이냐. 완전히 아저씨다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

배인혁이 '나 홀로 콘서트'를 펼치며 향한 곳은 그의 가족들이 이용하는 시골집이었다. 배인혁은 시골 스타일 조끼를 입고 여유로운 일상을 보냈고, 친구들을 만나 뜻깊은 시간을 가졌다.


마지막으로 배인혁은 "어린 나이부터 배우라는 꿈을 갖고 스스로 책임을 지고 싶어서 아르바이트도, 사회생활도 열심히 하려고 노력했다"라며 "많은 경험들을 통해 단단해진 느낌이다. 그러다 보니 성숙하다는 이야기를 많이 들었던 것 같다"고 털어놨다.

한편 최근 종영한 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'를 통해 폭넓은 연기 스펙트럼을 증명한 배인혁은 오는 4월 4일 오후 1시와 6시 서울 강남구 가빈아트홀에서 '2026 BAE IN HYUK FANMEETING [FRAME BY FRAME](2026 배인혁 팬미팅 [프레임 바이 프레임]'을 열고 팬들을 만난다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

데뷔 20주년인데..이상보, 숨진 채 발견, 사촌형 “마음 복잡”

2.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

3.

미쓰에이 민, 7년 열애 끝 결혼 "남자 없이 못 살아…잘생긴 남편 매일 봐서 좋다"

4.

'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

5.

'임효성과 별거' 45세 슈, '얼굴 시술' 효과 이 정도..붉은기→반전 꿀피부

연예 많이본뉴스
1.

데뷔 20주년인데..이상보, 숨진 채 발견, 사촌형 “마음 복잡”

2.

[공식] 故 이상보 사망 원인 비공개 "유가족 요청"(전문)

3.

미쓰에이 민, 7년 열애 끝 결혼 "남자 없이 못 살아…잘생긴 남편 매일 봐서 좋다"

4.

'사생활 논란' 박상철, 결국 N잡러 준비 "굴삭기→배 면허 취득"

5.

'임효성과 별거' 45세 슈, '얼굴 시술' 효과 이 정도..붉은기→반전 꿀피부

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 따라 안 갑니다! '3000억 거절' 살라, 미국 아닌 사우디 선택 가능성…"리그 상징이자 얼굴로 만들 계획"

2.

"실험 끝" 불펜가니 딱 이호성...ERA 7.94 루키를 왜 개막 엔트리에 넣었을까

3.

"징글징글하다" 왜 하필 봄에 롯데일까, 삼성에 쌍심지, '제2의 폰와'도 몽땅 투입

4.

'충격' 끊이질 않는 김혜성 트레이드설! "유력한 후보로 떠올라"…수비 능력만으론 기회 없다

5.

이강인 아니고 마자! AT 마드리드, PSG와 협상 무산 대비…토트넘 쿠두스까지 표적→"LEE 유일한 옵션 아냐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.