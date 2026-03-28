손담비, "기가 막힌 일 생겨" 무슨 일?...♥이규혁 '특급 외조'에 감동

기사입력 2026-03-28 15:42


손담비, "기가 막힌 일 생겨" 무슨 일?...♥이규혁 '특급 외조'에 …

[스포츠조선 김수현기자] 배우 손담비의 복귀에 남편 이규혁이 '특급 외조'로 아내를 보필했다.

27일 유튜브 채널 '담비손'에는 '어느새 이만큼 컸어? 1일 1장기자랑 갱신 중인 해이ㅣ담비는촬영중ㅣ아빠 독박육아ㅣ행복일상' 영상이 업로드 됐다.

이날 손담비는 "지금 기가 막힌 일이 생겼다. 저희 남편이 요리를 다 해줬다"라며 요리를 하고 있는 이규혁의 모습을 찍었다.

손담비는 "주부가 된 모습이 아주 보기 좋다. 계란을 하고 있고 저희 남편이 엄청 열심히 만든 거다. 이건 먹고 남기면 저녁에도 먹어도 되겠다"라며 흐뭇해 했다.

이어 "제가 다음주 월요일부터 촬영을 시작한다"며 본업인 배우로 활동을 하게 됐음을 밝혔다.

그는 "제가 10일 동안 숏폼 드라마를 찍게 돼서 지금 급하게 대사를 외워야 하는 상황이 됐다. 지금 아기 보다가 짬나는 시간에 대사를 외우고 있다. 남편이 많이 도와주고 있다"고 밝혔다.

이규혁이 차려준 밥상에 손담비는 "하루하루가 어떻게 지나가는지 모르겠다"라면서도 식사를 시작했다.

독박육아와 살림도 혼자 했던 손담비를 위해 남편 이규혁은 특급 외조로 아내를 서포트해 훈훈함을 자아냈다.


손담비, "기가 막힌 일 생겨" 무슨 일?...♥이규혁 '특급 외조'에 …

손담비는 "대사를 빠릴 외워야 하는데 시간이 촉박하다. 근데 문제는 온전히 외우기가 힘들다. 아기가 있지 않냐. 시간을 쪼개서 외워야 하니까 참 옛날이랑 다른 거 같다"며 결혼 출산 후 달라진 상황에 대해 한탄했다.

이규혁은 "자기가 그냥 편하게 해. 그냥 내가 해줄게. 내가 하면 되는 거지 뭐, 큰일이라고~"라 했지만 손담비는 "어떻게 오빠가 혼자 다 하냐"라고 걱정했다.

이규혁과 같이 잔 해이는 잘 자지 못한 모양. 손담비는 "우리 오빠 어떡해"라 했고 이규혁은 "아빠가 그런 일들이 계속 있다더라. 아들 가진 애들은 모르는데 딸 가진 애들은 좀 그랬다더라. 그런 애들이 있다고 하더라. 자연스러운 거라고. 속상하다"라 한탄했다.

손담비는 "어제 우리 검사 받을 때도 그 얘기 했지 않냐. 해이를 하도 안아가지고 팔 근육이 또 뭉쳤다"라 하소연했다.

이규혁은 "나랑 있을 때도 품안에 자고 그랬는데 10개월 넘어가면서부터 그렇게 됐다"라 속상해 했고 손담비는 "근데 자연스러운 현상이다. 너무 신경쓰지 마라"라고 위로했다.

혹시나 아내가 대사 외우는데 방해가 될까봐 걱정?던 이규혁에 손담비는 "어쩔 수 없는 일인 거 같다"라고 달랬다.

만족스럽게 식사한 손담비에 이규혁은 "'이거 너무 모자른데?' 할 정도로 주면 된다"라고 웃었다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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