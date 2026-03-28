도끼♥이하이, 열애설 직후 '밀착 커플 영상' 공개...스킨십도 포착

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[스포츠조선 김수현기자] 가수 이하이와 래퍼 도끼가 열애설과 함께 이날 발매한 신곡의 비하인드 영상을 공개했다.
두 사람이 공동 설립한 레이블 '808 HI RECORDINGS'의 첫 싱글 'You & Me' 발매에 앞서 촬영 메이킹 영상이 공개된 것.
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이날 웹매거진 에이치아이피는 "도끼와 이하이가 열애 소식을 밝혔다"고 보도했다.
에이치아이피는 이하이와 도끼가 관계를 공식화했다면서 신곡 'You & Me'를 홍보했다.
특히 이번 곡은 3월 28일, 도끼의 생일에 맞춰 음원 공개일을 택해 새 출발에 의미를 더했다.
한편 지난 2012년 SBS 서바이벌 오디션 예능 프로그램 'K팝스타 시즌1'에 출연해 준우승으로 데뷔한 이하이는 YG엔터테인먼트와 계약 후 같은 해 데뷔 싱글 '1,2,3,4'로 정식 데뷔했다.
특유의 소울풀한 음색과 분위기로 탄탄한 팬층을 유지해온 이하이는 'Rose', '한숨', '홀로', '빨간 립스틱', '손잡아줘요' 등 다수의 히트곡을 발표하며 꾸준한 음악 활동을 펼쳤다.
도끼 역시 한국 힙합계를 대표하는 래퍼이자 음악 프로듀서로, 일리네어레코즈를 성공적으로 이끌며 국내 힙합계에 독립 레이블 운영 모델의 선례를 제시했다.
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