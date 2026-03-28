도끼♥이하이, 열애설 직후 '밀착 커플 영상' 공개...스킨십도 포착

기사입력 2026-03-28 16:38


도끼♥이하이, 열애설 직후 '밀착 커플 영상' 공개...스킨십도 포착

[스포츠조선 김수현기자] 가수 이하이와 래퍼 도끼가 열애설과 함께 이날 발매한 신곡의 비하인드 영상을 공개했다.

28일 이하이는 공식 SNS 계정에 "2026 3. 28 6PM KST"라며 래퍼 도끼와 에잇오에잇 하이레코딩스를 태그하며 영상을 게재했다.

영상에는 로맨틱한 노래와 함께 도끼와 찍은 촬영분에서 다정한 모습의 이하이의 나란한 투샷이 담겼다.

두 사람이 공동 설립한 레이블 '808 HI RECORDINGS'의 첫 싱글 'You & Me' 발매에 앞서 촬영 메이킹 영상이 공개된 것.


도끼♥이하이, 열애설 직후 '밀착 커플 영상' 공개...스킨십도 포착
신곡 'You & Me'는 느릿하고 농도 짙은 R&B·힙합 사운드를 바탕으로, 한층 성숙하고 직선적인 감정을 담아낸 트랙.

이미 오랜 친분을 맺어온 이하이와 도끼는 유난히 더 다정한 모습으로 눈길을 끌었다. 특히 두 사람은 자연스럽게 손을 잡고 있는 모습.

이날 웹매거진 에이치아이피는 "도끼와 이하이가 열애 소식을 밝혔다"고 보도했다.

에이치아이피는 이하이와 도끼가 관계를 공식화했다면서 신곡 'You & Me'를 홍보했다.


특히 이번 곡은 3월 28일, 도끼의 생일에 맞춰 음원 공개일을 택해 새 출발에 의미를 더했다.

한편 지난 2012년 SBS 서바이벌 오디션 예능 프로그램 'K팝스타 시즌1'에 출연해 준우승으로 데뷔한 이하이는 YG엔터테인먼트와 계약 후 같은 해 데뷔 싱글 '1,2,3,4'로 정식 데뷔했다.

특유의 소울풀한 음색과 분위기로 탄탄한 팬층을 유지해온 이하이는 'Rose', '한숨', '홀로', '빨간 립스틱', '손잡아줘요' 등 다수의 히트곡을 발표하며 꾸준한 음악 활동을 펼쳤다.

도끼 역시 한국 힙합계를 대표하는 래퍼이자 음악 프로듀서로, 일리네어레코즈를 성공적으로 이끌며 국내 힙합계에 독립 레이블 운영 모델의 선례를 제시했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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