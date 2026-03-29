'서울대 출신' 18기 현숙, 품절녀 됐다..28일 초호화 호텔 결혼식 "축하 감사합니다"
[스포츠조선 김소희 기자]'나는 솔로' 18기 현숙이 결혼 소식을 전하며 '품절녀' 대열에 합류했다.
최근 현숙은 자신의 SNS를 통해 "결혼합니다"라는 짧지만 설레는 메시지로 직접 결혼 소식을 알렸다. 이어 "따뜻하게 축하해주신 분들께 진심으로 감사드린다. 부담이 될까 봐 미처 연락드리지 못한 분들께는 이렇게나마 소식을 전한다"고 덧붙이며 주변의 축하에 대한 고마움을 전했다.
공개된 사진 속 현숙은 오프숄더 라인의 웨딩드레스를 입고 단아하면서도 우아한 자태를 뽐냈다.
이와 함께 공개된 청첩장에 따르면 현숙은 지난 28일 토요일 오후 6시, 서울 강남 조선팰리스 호텔에서 가까운 지인과 가족들의 축복 속에 결혼식을 올렸다. 청첩장에는 "함께하는 하루하루가 좋은 날이 되기를 바라며 저희 결혼합니다. 따뜻한 마음으로 축하해 주십시오"라는 문구가 담겨 두 사람의 진심 어린 다짐을 엿볼 수 있다.
결혼식 현장 사진도 공개됐다. 현숙은 인스타그램 스토리를 통해 지인들의 사진과 영상을 공유했으며, 오프숄더 웨딩드레스를 입은 채 신랑과 팔짱을 끼고 있는 모습은 달콤한 웨딩 무드를 자아냈다.
팬들은 "너무 아름답다", "결혼 축하드린다", "남편 복받았다", "나솔사계 안 나오신 이유가 있으셨다" 등 축하의 메시지를 전했다.
한편, 1991년생인 18기 현숙은 ENA, SBS Plus '나는 SOLO' 18기에 출연해 얼굴을 알렸다. 그는 이화외고, 서울대학교 소비자학과를 졸업했으며, 현재 IT 기업에서 데이터 분석가로 근무 중이다.
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