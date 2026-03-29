[공식] "시간 안 남아"…윤택, '유퀴즈'서 간담도암 말기父 고백했는데..오늘(29일) 부친상
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[스포츠조선 조지영 기자] 개그맨 윤택(본명 임윤택)의 부친 임종각 장로가 29일 별세했다.
소속사 디씨엘이엔티측은 "윤택의 부친 임종각 님께서 금일 오전 지병으로 투병하시던 중 향년 83세로 별세하셨다"며 "윤택은 현재 큰 슬픔 속에서 가족들과 함께 빈소를 지키고 있다"고 밝혔다.
고인의 빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장 17호실에 마련되었다. 상주로는 아들 임성택, 임민택, 윤택과 자부 소정화, 김영조 씨 등이 슬픔을 나누고 있다.
윤택은 지난 25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 아버님의 위독한 건강 상태를 언급하며 뜨거운 눈물을 쏟아 시청자들의 가슴을 뭉클하게 한 바 있다. 당시 그는 아버님을 향한 깊은 애정과 함께 마지막까지 곁을 지키고 싶은 아들로서의 간절한 마음을 전해 많은 이들의 응원을 받았다.
디씨엘이엔티 측은 "아티스트가 가족들과 함께 고인의 마지막 가는 길을 정중히 배웅할 수 있도록 배려를 부탁드린다"며 "예정된 스케줄은 관계자들의 양해를 구하고 조정 중이다"라고 덧붙였다.
발인은 오는 31일 오전 07시20분에 엄수될 예정이며, 장지는 충남 당진이다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com
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