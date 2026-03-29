신화 이민우♥이아미 결혼식, 에릭♥나혜미 子와 참석..신혜성만 빠졌다 [SC이슈]

기사입력 2026-03-29 21:30


신화 이민우♥이아미 결혼식, 에릭♥나혜미 子와 참석..신혜성만 빠졌다 […

[스포츠조선 조윤선 기자] 이민우의 결혼식을 축하하기 위해 신화 멤버들이 뭉쳤다. 에릭, 전진, 앤디는 부부 동반으로 참석했으며, 최근 SNS 발언으로 연일 구설에 올랐던 김동완도 함께해 눈길을 끌었다.

이민우는 29일 서울 중구에 위치한 한 호텔에서 11세 연하의 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다. 사회는 신화 멤버 전진과 앤디가 맡았으며, 축가는 자이언티와 거미가 불렀다.

하객으로는 신화 멤버들을 비롯해 코요태 신지, 김종민, 방송인 장성규, 박경림, 가수 환희, 박서진, 코미디언 지상렬, 박명수, 클릭비 김상혁 등이 참석해 자리를 빛냈다.

사진작가 조선희는 이날 사회관계망서비스에 이민우 결혼식에서 만난 신화 멤버들과 찍은 사진을 게재했다. 그는 "신화는 내가 제일 촬영 많이 한 그룹이었다. 이렇게 빨리 세월이 지나갈지 그때는 몰랐다. 이들이 부부동반으로 민우 결혼식에 참석. 애써 사진 한 장 남긴다"라는 글을 덧붙였다.


신화 이민우♥이아미 결혼식, 에릭♥나혜미 子와 참석..신혜성만 빠졌다 […
공개된 사진에는 에릭·나혜미 부부, 전진·류이서 부부, 앤디·이은주 부부를 비롯해 미혼인 김동완, 조선희 작가가 함께한 모습이 담겼다. 이들은 이민우의 결혼을 축하하며 신화의 전매특허 포즈를 취해 변함없는 의리를 드러냈다.

특히 오랜만에 모습을 드러낸 에릭·나혜미 부부는 아들과 함께 참석해 눈길을 끌었다. 아들을 품에 안고 인자한 미소를 짓는 에릭의 모습에서는 듬직한 가장의 면모가 느껴진다.

에릭, 전진, 앤디, 김동완은 신랑·신부와도 단체 촬영을 하며 특별한 추억을 남겼다. 음주 운전으로 물의를 빚고 자숙 중인 신혜성을 제외한 멤버들이 이민우를 축하해주기 위해 뭉친 모습이 훈훈함을 자아냈다.

한편 이민우는 지난해 이아미와 혼인신고를 마쳤다. 이아미는 전남편과의 사이에서 태어난 6세 딸을 홀로 키워왔으며, 이민우는 최근 이아미의 딸을 친양자로 입양했다. 지난해 12월에는 둘째 딸을 품에 안았다. 현재 가족과 함께 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연 중이다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민우♥이아미, '비공개 결혼식' 현장 포착…"두 딸 품에 안고 감격의 웨딩마치"

2.

'상간 의혹' 숙행, 법정 출석 피하나…첫 재판 앞두고 '영상재판' 신청

3.

뷔, 강동원 비주얼에 '의문의 1패' 당한 사연…"저런 사람이 배우 되는 거야"

4.

'병풍 논란' 송지효, 러브라인으로 존재감 회복…이창섭에 "나랑 사귈래"

5.

'아시아 프린스' 장근석, '디렉터스아레나' 전격 합류...압도적 존재감 예고

연예 많이본뉴스
1.

이민우♥이아미, '비공개 결혼식' 현장 포착…"두 딸 품에 안고 감격의 웨딩마치"

2.

'상간 의혹' 숙행, 법정 출석 피하나…첫 재판 앞두고 '영상재판' 신청

3.

뷔, 강동원 비주얼에 '의문의 1패' 당한 사연…"저런 사람이 배우 되는 거야"

4.

'병풍 논란' 송지효, 러브라인으로 존재감 회복…이창섭에 "나랑 사귈래"

5.

'아시아 프린스' 장근석, '디렉터스아레나' 전격 합류...압도적 존재감 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 드디어 日 잡았다!" 이영준 득점포, '이민성호' 해외파 총출동, 일본 U-21 팀에 2대1 승리 '설욕 성공'

2.

"(박)찬호형 미팅 효과→폭풍 9득점" 기적의 비하인드, 이 맛에 FA 영입한다[창원 현장]

3.

실책 내야수에게 "홈런, 고맙다"는 인성 갑, 155㎞ 광속구+춤추는 스위퍼까지, '제2의 폰와' 꿈이 아니네

4.

[현장분석] 'KCC 기다려!' 속공+결정적 3점포 김선형의 승부처 괴력. KT, 삼성 짜릿한 재역전승. KCC와 1게임 차. 6강 경쟁 점입가경

5.

'방출→12억 잭팟' KBO 깜짝 역수출 신화 쓰나…2⅓이닝 KKK 완벽투 "한국 멋진 경험"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.