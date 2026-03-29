신화 이민우♥이아미 결혼식, 에릭♥나혜미 子와 참석..신혜성만 빠졌다 [SC이슈]

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이민우의 결혼식을 축하하기 위해 신화 멤버들이 뭉쳤다. 에릭, 전진, 앤디는 부부 동반으로 참석했으며, 최근 SNS 발언으로 연일 구설에 올랐던 김동완도 함께해 눈길을 끌었다.
사진작가 조선희는 이날 사회관계망서비스에 이민우 결혼식에서 만난 신화 멤버들과 찍은 사진을 게재했다. 그는 "신화는 내가 제일 촬영 많이 한 그룹이었다. 이렇게 빨리 세월이 지나갈지 그때는 몰랐다. 이들이 부부동반으로 민우 결혼식에 참석. 애써 사진 한 장 남긴다"라는 글을 덧붙였다.
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에릭, 전진, 앤디, 김동완은 신랑·신부와도 단체 촬영을 하며 특별한 추억을 남겼다. 음주 운전으로 물의를 빚고 자숙 중인 신혜성을 제외한 멤버들이 이민우를 축하해주기 위해 뭉친 모습이 훈훈함을 자아냈다.
한편 이민우는 지난해 이아미와 혼인신고를 마쳤다. 이아미는 전남편과의 사이에서 태어난 6세 딸을 홀로 키워왔으며, 이민우는 최근 이아미의 딸을 친양자로 입양했다. 지난해 12월에는 둘째 딸을 품에 안았다. 현재 가족과 함께 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'에 출연 중이다.