'재결합' 씨야 남규리, 눈물 해체 15년 만의 고백 "좋은 어른 한 명만 있었더라면"

기사입력 2026-03-29 23:21


'재결합' 씨야 남규리, 눈물 해체 15년 만의 고백 "좋은 어른 한 명…

[스포츠조선 조윤선 기자] 씨야 남규리, 이보람, 김연지가 과거 활동 시절을 떠올렸다.

29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 남규리가 출연해 일상을 공개했다.

이날 남규리는 씨야의 멤버 이보람, 김연지를 집으로 초대해 데뷔 20주년을 기념하는 소소한 파티를 즐겼다.

데뷔 무대를 회상하던 이보람은 "규리 언니와 나는 숍도 못 가고 메이크업도 못 받고 첫 무대에 올라갔다"며 "사장님이 맨얼굴이 예쁘다고 머리, 화장도 하지 말라고 했다"고 떠올렸다.

그는 "그러다가 '구두'로 활동할 때 스타일리스트 언니가 쉐딩을 알려줘서 했다"며 "그때 우리가 화장하고 무대 올라가니까 엄마한테 전화가 와서 '규리 얼굴에 멍들었다'고 했다. 지금은 웃으면서 이야기하지만 그때는 진짜 서러웠다"고 털어놨다.

또한 이보람은 "(돌이켜보면) 활동이 너무 짧았다"며 "그렇게 해체할 거라고는 사실 생각 못 했던 거 같다"며 아쉬움을 드러냈다. 이어 "'인기가요'에서 데뷔하고 '인기가요'에서 마지막 무대를 했다. 우리가 데뷔한 곳에서 마지막 무대를 하니까 미친 듯이 눈물이 났다"며 마지막 무대를 회상했다. 김연지 역시 "나도 그날 엄청 울었다"고 공감했고, 이보람은 "이제 마지막이구나 싶어서 무대 내려와서 우리가 같이 끌어안고 엄청 울었다"고 말했다.


'재결합' 씨야 남규리, 눈물 해체 15년 만의 고백 "좋은 어른 한 명…
결국 씨야는 마지막 무대에서 눈물을 보인 채 수많은 루머 속에 해체를 맞았다. 남규리는 "어릴 때 좋은 어른들이 주변에 한 명이라도 있었으면 얼마나 좋았을까라는 생각을 진짜 많이 했다. 그러면 진짜 더 멋진 그룹으로 남을 수 있었을 거라는 생각을 진짜 많이 했다"며 솔직한 마음을 밝혔다.

이보람은 "그렇게 하다가 우리가 다시 (해체 후에) '슈가맨'을 하게 될 것도 진짜 몰랐다"고 털어놨고, 남규리 역시 "(재결합은) 사실 상상도 안 해봤다"고 말했다.


해체 9년 만에 '슈가맨'을 통해 완전체 무대를 선보였던 씨야는 당시 폭발적인 반응을 얻은 바 있다. 이에 대해 김연지는 "예전처럼 했는데 너무 사랑해 주셔서 깜짝 놀랐다"며 감격했다.

남규리는 "댓글을 보다가 휴대폰 배터리가 나갔다. '사람들이 이렇게 많이 우리를 기다려줬다고?'라는 생각이 들었다"며 "사랑받은 만큼 다 돌려드릴 수는 없지만, 받았으니까 우리도 다시 사랑 베풀어야 하지 않겠냐. 꼭 한 번쯤은 행복을 드리고 싶다"는 바람을 드러냈다.

한편 씨야는 최근 해체 15년 만에 재결합을 발표했다.

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