박지훈, '왕사남' 단종의 파격 변신...'가수로 컴백' 침대 위 몽환적 미소년 [공식]

기사입력 2026-03-30 07:21


박지훈, '왕사남' 단종의 파격 변신...'가수로 컴백' 침대 위 몽환적…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 박지훈이 독보적인 무드로 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.

박지훈은 30일 0시 소속사 YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT(리플렉트)'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 포토 속 박지훈은 은은한 주황빛 헤어 컬러로 시선을 사로잡았다. 자연스러운 표정과 몽환적인 눈빛, 미니멀한 스타일링이 어우러지며 특유의 섬세하고 미소년적인 분위기를 극대화했다.


박지훈, '왕사남' 단종의 파격 변신...'가수로 컴백' 침대 위 몽환적…

박지훈, '왕사남' 단종의 파격 변신...'가수로 컴백' 침대 위 몽환적…
특히 입술 위 별 모양 오브제를 더해 감각적인 포인트를 살리면서도, 순수함과 성숙함이 공존하는 매력을 배가시켜 이번 신보에 대한 궁금증을 자극했다.

또 다른 사진에서는 따뜻한 색감의 조명 아래 침대 위에 몸을 웅크린 채 앉거나 누워 아련한 눈빛을 드러냈다. 내면의 감정을 담아낸 듯한 깊은 여운이 보는 이들에게 강렬한 인상을 남겼다.


박지훈, '왕사남' 단종의 파격 변신...'가수로 컴백' 침대 위 몽환적…
첫 콘셉트 포토를 통해 박지훈의 변화된 비주얼이 처음 베일을 벗은 가운데, 향후 공개될 콘셉트 포토에서는 또 어떤 반전 매력을 선보일지 팬들의 이목이 집중되고 있다.

박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'는 지나온 시간과 그 속에 남아 있는 감정들을 다시 마주하며, 현재의 자신을 비추어보는 과정을 담아낸 앨범이다. 오는 4월 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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