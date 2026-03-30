'다운증후군' 정은혜 부모, 충격고백 "사실 사위 의심했다...결혼 소식 막막"

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[스포츠조선 김수현기자] 다운증후군을 앓고 있는 배우 겸 작가 정은혜의 부모가 딸 부부에 대한 걱정과 믿음을 고백했다.
어머니는 "딸이 결혼해서 너무 좋다! 하 너무 힘들다! 그런 게 없다. 고민거리도 좀 있고 즐거울 일도 적당하다. 너무 바닥을 치거나 그런 건 없다"라 했다.
이어 "사위 영남이가 진짜 이제는 우리 식구 같고, 우리 가족으로 들어오는데 은혜가 굉장히 큰 역할을 하는 거 같다. 무한 사랑. 무조건적인 사랑. '너는 너 존재로 오케이야' 이걸 은혜가 계속 해준다"라 했다.
처음 정은혜와 조영남이 결혼한다고 발표했을 때만 해도 부모님은 심각했다고.
어머니는 "막막했다. 둘이 연애하는 건 나는 오케이, 생각했는데 갑자기 결혼 얘기가 나와서 처음엔 장난인 줄 알았다. 은혜가 '오빠가 결혼하쟤' 해서 영남이에게 물어봤다더니 맞다는 거다"라며 웃었다.
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이에 아버지는 "아니다. 영남이가 뭔가 먼저 제안하진 않는다. 그냥 '할까?' 하면 '네' 하지 걔가 뭐 하자고 안한다"라 추리했지만 어머니는 "아니다. 은혜가 수도 없이 얘기하지 않냐. '오빠가 사귀자 그런게 아니라 결혼하자 했다'고"라며 의견을 나눴다.
그렇게 부모님의 허락 하에 결혼한 두 사람. 어머니는 "남편과 아들이 결사 찬성했었다. 난 반대라기보다 걱정이 많이 됐다. 남편이 '이 세상에 태어났는데 한 번쯤'이라 했다. 그 말에 내가 아무말도 못했다"라 털어놓았다.
아버지는 "모든 건 은혜를 위한 선택이었다. 은혜가 그렇게 좋아하니까. 은혜가 영남이랑 있을 때 너무 좋아하니까. 그 좋아하는 순간을 보장해주고 싶었다"라며 딸의 행복을 위해 결혼을 허락했던 딸바보 아빠의 결정에 대해 회상했다.
또 "영남이 같은 성격이었으니까 우리가 그런 (결혼 허락) 결심을 할 수 있었던 건데 그러면서도 한편으로는... 이게 장애인들이 겉으로 보는 모습하고 실제 생활을 같이 했을 때 보이지 않는 모습들이 있다. 근데 '영남이도 또다른 이면이 있을텐데' 우리가 모르는 모습들이 있을텐데 그거에 대한 확신은 없었다. 그게 제일 두려웠다"라고 털어놓았다.
하지만 그럼에도 불구하고 사위 조영남이 그동안 보여준 태도들이 부모님의 신뢰를 얻었다.
어머니는 "일자리에서 보여준 태도가 좋았다. 다른 친구들은 와서 일만 하고 그러는데 영남이는 계단 청소까지 다하고 어디가면 짐 들어주고 문 열어주고"라며 사위에 대한 믿음을 드러냈다.
아들 역시 "만약 매형이 아니라 다른 사람이었다면 쉽지 않았다"라고 매형 편을 들었다.
어머니는 사위에 대해 "'도대체 얘가 왜 결혼을 선택한 거지?' 생각이 들었다. 좋아하나? 가족이 필요했던 건가? 하는 걱정을 했다"라 했고, 아버지 역시 "영남이의 진짜 마음을 의심하기 시작했다. '얘가 정말 은혜가 좋아서 결혼한 건가? 상황에 그냥 떠밀려온 건가?' 여러가지 생각들이 들면서 이제 두 사람을 어떻게 대화하게 만들까. 서로를 챙기는 마음을 갖게 할까 하고 상담을 하기 시작했다"라 고백했다.
현 상황에 대해서 어머니는 "지금은 그걸 뛰어넘었다. 힘든 시간을. 그래서 반응을 한다"라며 사위에 대한 믿음을 전했다.
한편 정은혜는 2022년 tvN '우리들의 블루스'에서 한지민의 쌍둥이 언니 역할로 많은 사랑을 받았다. 지난해 5월 작가 조영남과 결혼식을 올렸다.
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