이범수·이윤진 이혼 한달만 자녀들 근황..."딸 K-중딩, 아들 전교회장"
[스포츠조선 김수현기자] 배우 이범수와 합의 이혼한 통역사 이윤진이 딸 소을이의 한국 중학교 입학을 전했다.
29일 이윤진은 "발리키즈→ K-중딩"이라며 한국 중학교에 입학하게 된 딸 소을이의 모습을 자랑했다.
이윤진은 "적응력 최고. 우리 쵸리 이뿌죠? 친구들도 많이 사귀고 공부도 학교생활도 넘 잘해주는 내 사랑 쵸리"라며 '딸바보 엄마'의 면모를 보였다.
이윤진의 딸 소을이는 발리 학교에서도 뛰어난 두뇌로 두각을 드러내며 예일대학교에서 주최하는 모의UN에 참가해 상을 받기도 했다.
아들 다을이 역시 초등학교 전교 학생회장으로 당선되며 훌륭하게 적응을 마쳤다.
이에 이윤진은 딸 소을 양과 아들 다을 군을 향해 "고맙고 사랑해"라고 전하며 남다른 모성애를 드러내기도 했다.
한편 이윤진은 배우 이범수와 지난 2010년 결혼해 슬하에 소을, 다을 남매를 뒀다. 이후 올해 2월 합의 이혼 소식이 전해졌다.
특히 이윤진은 결혼 생활 당시에도 감각적인 인테리어 감각으로 화제를 모은 바 있다. 이번에도 새 집 인테리어에 직접 나선 만큼, 소을, 다을과 함께 완성할 따뜻한 보금자리에 관심이 쏠린다.
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