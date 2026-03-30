인순이 딸, '끔찍했던 사고' 전말..."급후진 차량에 손가락 잃었다"

기사입력 2026-03-30 08:06


인순이 딸, '끔찍했던 사고' 전말..."급후진 차량에 손가락 잃었다"

[스포츠조선 김수현기자] TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'에 '국민 디바' 인순이의 딸이 출연한다.

미국 명문대 스탠퍼드 출신인 그는 안타까운 사고로 세계적인 IT 기업에서 퇴사하게 된 결정적인 계기를 최초로 공개한다.

3월 30일(월) 방송될 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에서는 인순이의 딸이 세계 최고의 IT 기업인 M사에서 퇴사하게 된 가슴 아픈 사연이 밝혀진다. 인순이의 딸은 미국의 명문 스탠퍼드 대학교를 졸업한 후 M사에 입사하며 탄탄대로를 걸었다.

하지만 예기치 못한 사고로 인생의 큰 변환점을 맞이했다. 끔찍한 사고를 담담하게 회상하는 딸을 지켜보던 인순이 부부는 말없이 고개를 돌려 그 당시 참담했던 심정을 짐작게 했다.


인순이 딸, '끔찍했던 사고' 전말..."급후진 차량에 손가락 잃었다"
당시 LA출장을 떠났던 인순이의 딸은 "차에서 나와 트렁크에 있는 가방을 가지러 갔는데...갑자기 차가 급후진하더라"라며 주차장에서 급후진하는 차량과 벽 사이에 왼손이 낀 끔찍했던 사고를 회상했다.

그는 "뒤에 벽이 있었다. 제가 뒤로 빼면서 손만 꼈다"면서 침착하게 상황을 떠올렸지만, 한순간의 사고로 순식간에 왼쪽 새끼손가락을 잃어 돌이킬 수 없는 상처를 입었다.

이날 방송에서는 큰 시련을 겪은 딸을 곁에서 지켜볼 수 밖에 없었던 인순이 부부의 눈물겨운 진심 고백, 그리고 아픈 사고의 기억을 딛고 강인하게 다시 일어선 딸의 근황이 공개될 예정이다.

손가락 절단 사고 뒤에도 새로운 삶의 방향을 찾아가는 인순이 딸의 진솔한 고백과 가족의 사랑 이야기는 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 3월 30일(월) 오후 10시에 공개된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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