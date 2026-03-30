SM 떠나 성형했다고?…샤이니 태민, 뜬금포 성형설 직접 반박[SC이슈]

기사입력 2026-03-30 09:00


SM 떠나 성형했다고?…샤이니 태민, 뜬금포 성형설 직접 반박[SC이슈]

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 샤이니 태민이 난데없는 성형설에 발끈했다.

태민은 29일 자신의 계정에 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 태민은 여전한 어린왕자 비주얼을 뽐내고 있는 모습이다.

별다른 멘트는 없었지만, 그가 2주만에 새로운 사진을 업로드 한 것은 갑자기 불거진 성형설에 대한 입장 발표가 아니냐는 의견이 나왔다.태민은 최근 음악 플랫폼 아마존 뮤직 공식 계정에 올라온 영상 속 모습이 기존의 얼굴과 다르다며 성형설에 휘말렸기 때문이다.

네티즌들은 '코 라인이 달라보인다' '얼굴선이 달라졌다'는 쪽과 '메이크업 차이일 뿐', '각도와 조명 차이'라는 쪽으로 나뉘어 갑론을박을 벌였다.

하지만 태민이 직접 예전과 다름없는 독보적인 비주얼을 공개하면서 성형설은 한때의 해프닝으로 정리됐다.

태민은 SM엔터테인먼트를 떠나 빅플래닛메이드를 거쳐 갤럭시코퍼레이션에 새 둥지를 틀었다. 갤럭시코퍼레이션은 빅뱅 지드래곤, 김종국, 배우 송강호가 소속된 기획사다.

태민은 4월 미국 최대 음악 페스티벌인 코첼라 페스티벌 메인 스테이지에 대한민국 솔로 남성 가수 최초로 초청됐다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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