임신 소식 전한 서동주, 재혼 후 첫 생일..."인생은 혼자가 아니었다"

기사입력 2026-03-30 09:26


임신 소식 전한 서동주, 재혼 후 첫 생일..."인생은 혼자가 아니었다"

[스포츠조선 김수현기자] 최근 시험관 시술로 아기집이 생겼다 밝힌 방송인 서동주가 44번째 생일을 맞이했다.

29일 서동주는 "오늘은 제 생일이었습니다. 생일인지도 모르고 지나갈 뻔했는데, 생일밥 해준다고 달려와준 친구들 너무 고마워요"라며 고마운 마음을 전했다.

서동주는 "그리고 바쁜 와중에도 오랜만에 데이트하자고 맛있는 곳에 데려가준 우리 남편, 고마워요"라며 금슬을 자랑했다.

이어 "그 외에도 부족한 저를 늘 아껴주시고 챙겨주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라 인사했다.


임신 소식 전한 서동주, 재혼 후 첫 생일..."인생은 혼자가 아니었다"

임신 소식 전한 서동주, 재혼 후 첫 생일..."인생은 혼자가 아니었다"
그는 "살면서 늘 '인생은 혼자'라고 생각해왔는데, 요즘 들어 뼈저리게 느끼는 건 지금의 저는 단 하나도 혼자 이뤄낸 게 없다는 사실이에요. 그래서 더 감사하며 살아야겠다고, 그리고 더 좋은 에너지를 나누는 사람이 되어야겠다고 다짐하게 됩니다. 감사합니다. 좋은 밤 되세요"라고 마무리 했다.

한편 故 서세원과 서정희의 딸 서동주는 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다.

이후 활발한 방송활동을 해온 서동주는 지난 6월 29일, 경기 성남시 모처에서 4세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.

최근 난임으로 힘들어 하던 서동주는 "아기집이 0.34cm로 생겼다. 현재만 딱 놓고 보면 임신한 것도 맞고 아기집도 생겼고, 또 아기집도 커졌다. 아주 부정적인 상황은 아닌데 즐기지 못하고 심연의 슬픔 속에 잠겨 있다"며 안타까움을 자아냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전소미, JYP 연습생 성교육 폭로..."중요한 건 다 빼고 설명"

2.

'나혜미♥' 에릭은 아들 안고, 이민우는 결혼식서 딸과 의자춤..아빠 된 신화 '뭉클' [SC이슈]

3.

'다운증후군' 정은혜 부모, 충격고백 "사실 사위 의심했다...결혼 소식 막막"

4.

풍자, 28kg 빼더니 완전 딴사람..타투에 묶음머리 '파격 변신'

5.

'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받나..."10년 이상 남아"

연예 많이본뉴스
1.

전소미, JYP 연습생 성교육 폭로..."중요한 건 다 빼고 설명"

2.

'나혜미♥' 에릭은 아들 안고, 이민우는 결혼식서 딸과 의자춤..아빠 된 신화 '뭉클' [SC이슈]

3.

'다운증후군' 정은혜 부모, 충격고백 "사실 사위 의심했다...결혼 소식 막막"

4.

풍자, 28kg 빼더니 완전 딴사람..타투에 묶음머리 '파격 변신'

5.

'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받나..."10년 이상 남아"

스포츠 많이본뉴스
1.

최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침체한 타선→"아직 턱없이 부족하다"

2.

'거뭇거뭇' 땀으로 씻겨진 선크림 빈자리, "살아남겠다는 생각 없다. 올해가 마지막" 서른일곱 내야수의 오늘을 사는 법

3.

김혜성의 미친 무력 시위! '안타→안타→안타→안타→안타'…'마이너 강등 원흉' 감독 향한 '성난 방망이'

4.

자 이제 누가 우승 후보지? LG 8년 만에 최악 출발, 삼성도 침몰! → 롯데·KT 나란히 거함 격침. 쾌조의 스타트

5.

'어제 34개 던졌는데 또나와?' 염갈량 계산을 벗어난 '강철의 세이브왕' LG 포비아도 벗었다. "안맞을 자신있었다"[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.