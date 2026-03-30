“약한영웅 시은·수호 뭉쳤다” 박지훈·최현욱, 투샷 공개에 팬들 난리
[스포츠조선 조민정 기자] 최현욱이 박지훈과의 친분을 드러내며 훈훈한 투샷을 공개했다.
최현욱은 30일 자신의 SNS에 별다른 문구 없이 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진에는 카메라를 바라보며 나란히 선 박지훈과의 투샷이 담겼다. 두 사람의 자연스러운 분위기와 훈훈한 비주얼이 시선을 끌었다.
이들은 지난 2022년 공개된 웨이브 오리지널 '약한영웅 클래스1'(연출 유수민·박단희, 극본 유수민)에 함께 출연하며 인연을 맺었다. 극 중 박지훈은 연시은 역을, 최현욱은 안수호를 맡아 강렬한 케미를 선보이며 큰 사랑을 받았다.
작품 이후에도 이어진 두 사람의 우정이 이번 사진을 통해 다시 한번 확인되며 팬들의 반가움을 자아냈다.
한편 박지훈은 영화 '왕과 사는 남자'로 1500만 관객 돌파를 기록했고 첫 번째 싱글 앨범 '리플렉트' 공개를 앞두고 있다. 최현욱은 tvN 예능 '방과후 태리쌤'에 출연 중이며 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년' 공개를 앞두고 활발한 활동을 이어간다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
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