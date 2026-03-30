'복귀 논란' 이휘재, 오열 후 단체사진 포착..조혜련 "컴백 응원해"

기사입력 2026-03-30 10:39


'복귀 논란' 이휘재, 오열 후 단체사진 포착..조혜련 "컴백 응원해"

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 이휘재가 복귀 갑론을박 속, '불후의 명곡' 단체 사진에 포착돼 눈길을 끈다.

30일 조혜련은 자신의 SNS에 "KBS '불후의 명곡' 연예계가왕 2부 특집. 휘재야 너무 감동이었다~~ 함께한 멤버들 다 너무 따뜻했어요. 다음주도 기대해 주세요!!! #불후의 명곡 #이휘재 컴백 #응원"이라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 KBS2 '불후의 명곡' 녹화 후 출연진의 단체사진이 담겼다. 특히 4년 만에 복귀한 이휘재의 모습이 눈길을 끈다. 이휘재는 손으로 브이를 그리며 옅은 미소를 짓고 있다.

앞서 이휘재는 인성 논란을 비롯해 층간 소음 문제, 아내 문정원의 놀이공원 장난감 미결제, 뒷광고 논란 등 구설수에 올라 2022년 활동을 중단했다.


'복귀 논란' 이휘재, 오열 후 단체사진 포착..조혜련 "컴백 응원해"
4년이 흐른 지난 28일, 이휘재는 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 "오랜만에 인사드린다. 잘 지냈다고 하면 솔직히 거짓말인 것 같다. 아내, 아이들과 한국을 오가면서 지냈고 개인적으로 많은 생각을 하는 시간이 됐다"라고 인사했다. 또 "쌍둥이가 제 실수로 쉬게 되는 상황이 생겼다는 걸 알게 됐다. 제가 일을 했으면 좋겠다고 하더라"라며 쌍둥이 아들을 떠올리며 끝내 오열했다.

이휘재의 눈물의 복귀를 두고 "누구나 실수할 수 있다", "힘내고 다시 일어나길 바란다", "범죄자도 아니고 그만큼 반성했으면 됐다" 등 응원하는 반응이 나온 한편 "수요 없는 공급", "차라리 착실하고 인성 바른 신인에게 기회 줘라", "끝까지 하차 안 했네" 등 부정적인 여론도 여전히 존재했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전소미, JYP 연습생 성교육 폭로..."중요한 건 다 빼고 설명"

2.

'나혜미♥' 에릭은 아들 안고, 이민우는 결혼식서 딸과 의자춤..아빠 된 신화 '뭉클' [SC이슈]

3.

'다운증후군' 정은혜 부모, 충격고백 "사실 사위 의심했다...결혼 소식 막막"

4.

풍자, 28kg 빼더니 완전 딴사람..타투에 묶음머리 '파격 변신'

5.

'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받나..."10년 이상 남아"

연예 많이본뉴스
1.

전소미, JYP 연습생 성교육 폭로..."중요한 건 다 빼고 설명"

2.

'나혜미♥' 에릭은 아들 안고, 이민우는 결혼식서 딸과 의자춤..아빠 된 신화 '뭉클' [SC이슈]

3.

'다운증후군' 정은혜 부모, 충격고백 "사실 사위 의심했다...결혼 소식 막막"

4.

풍자, 28kg 빼더니 완전 딴사람..타투에 묶음머리 '파격 변신'

5.

'57세' 탁재훈, 마침내 '연 매출 180억' 父 레미콘 사업 상속 받나..."10년 이상 남아"

스포츠 많이본뉴스
1.

최악의 부진! 이게 팀이야? 이정후 'SF 첫 득점' 개막 3경기만 …침체한 타선→"아직 턱없이 부족하다"

2.

'거뭇거뭇' 땀으로 씻겨진 선크림 빈자리, "살아남겠다는 생각 없다. 올해가 마지막" 서른일곱 내야수의 오늘을 사는 법

3.

김혜성의 미친 무력 시위! '안타→안타→안타→안타→안타'…'마이너 강등 원흉' 감독 향한 '성난 방망이'

4.

자 이제 누가 우승 후보지? LG 8년 만에 최악 출발, 삼성도 침몰! → 롯데·KT 나란히 거함 격침. 쾌조의 스타트

5.

'어제 34개 던졌는데 또나와?' 염갈량 계산을 벗어난 '강철의 세이브왕' LG 포비아도 벗었다. "안맞을 자신있었다"[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.