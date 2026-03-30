김종국, 결혼 6개월만에 위기..."죽다 살아났다" 전정신경염 고백

기사입력 2026-03-30 12:49


김종국, 결혼 6개월만에 위기..."죽다 살아났다" 전정신경염 고백

[스포츠조선 김수현기자] 가수 김종국이 갑작스럽게 발명한 전정신경염으로 인한 후유증을 호소했다.

최근 유튜브 채널 '짐종국'에는 '관리를 1도 안 했는데 상태가…'라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

이날 제대로 된 세차를 하기로 한 김종국에 쇼리는 "몸살날 수도 있다"며 경험자로서 조언했다.

김종국은 "근황을 말씀드리면 지금 말하는 것도 쉽지 않을 정도로 잔병치레를 했다"고 털어놓았다.

현재 전정신경염을 앓고 있다고 밝힌 김종국은 "사람들 귀에 전정기관이 있다. 균형을 잡는 기관인데 과로를 하거나 스트레스를 많이 받으면 염증이 난다. 균형감각을 잃는다"고 설명했다.

전정신경염은 전정기관에서 뇌로 신호를 전달하는 전정신경에 염증이 생겨 심한 어지럼증과 메스꺼움, 구토 등을 유발하는 질환.

김종국은 "균형 감각을 잃어서 세상이 빙글빙글 돈다. 정말 아무것도 할 수 없는 상태가 된다"라 했다.


김종국, 결혼 6개월만에 위기..."죽다 살아났다" 전정신경염 고백
이어 "이틀 동안 아무것도 못 먹고 물도 못 마셨다. 누워 있어도 계속 도는 느낌이었다. 죽다 살아났다. 누워도 돌고 세상이 계속 돈다"고 질병으로 인한 고통에 대해 전했다.


김종국은 이 전정신경염이 발명한 원인에 대해 "한 달 동안 4개국을 비행기를 타고 오가며 바쁘게 일하다 보니 갑작스럽게 왔다"고 털어놓았다.

그러면서 "아직 안 나았다. 아픈지 일주일도 안 돼 완전히 낫지 않았다. 지금 현재도 조금 세상이 돈다. 그래서 제 차임에도 매니저가 운전하고 있는 이유가, 지금 제가 운전하면 안 되는 상태"라고 고백했다.

그래도 바깥 활동을 하는 김종국은 "세차 정도는 괜찮다. 세상이 돌고 너무너무 괴롭고 힘들어도 움직여야 한다"라며 파이팅을 보였다.

그는 "활동을 해야 전정기관이 스스로 (제자리를) 찾아간다"며 담담하게 말했다.

김종국은 "왼쪽 전정기관에 문제가 생겼는데 오른쪽이 균형을 맞추는 과정이 필요하다 한다. 이게 사실은 어지럽고 발명했을 때 그때 오히려 더 하루라도 빨리 움직이고 균형을 맞춰야 빨리 회복이 된다더라"라며 아픈 와중에도 긍정적인 면모를 보였다.

한편 김종국은 지난해 9월 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다.

shyun@sportschosun.com

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