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신지, 결혼식 앞두고 '킴 카다시안 시술' 받았다..."신 카사디안"

신지, 결혼식 앞두고 '킴 카다시안 시술' 받았다..."신 카사디안"

[스포츠조선 김수현기자] 5월 결혼식을 앞둔 예비신부 신지가 피부과시술 결과를 공개했다.

30일 신지는 "식이 얼마 남지 않은 시기에 준비하면서 방송, 공연 등 여러가지 일들을 한꺼번에 하느라 살짝 지친 와중에 여러모로 도움을 받아 보자 싶어 한 달 전쯤 킴카사디안이 받았다는 MCT 나도 받아보았다"라고 밝혔다.

MCT 시술은 내한했던 할리우드 셀럽 킴 카다시안이 한국 피부과에서 받았던 줄기세포 시술은 메타셀이었다.

신지, 결혼식 앞두고 '킴 카다시안 시술' 받았다..."신 카사디안"

가장 아름답고 싶은 결혼식을 위해 바쁜 스케줄 와중에도 시술을 받은 신지는 "기분 탓인지 두루두루 좋아진 느낌. 나는야 신 카사디안"이라며 즐거워 했다.

한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 오는 5월 결혼식을 올린다. 두 사람은 이미 지난해 웨딩촬영을 마치고 신혼집을 마련해 동거 중이다.

문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐지만 신지와 문원은 이에 관해 적극적으로 해명하며 결혼에 대한 공식 의사를 밝혔다.

shyun@sportschosun.com

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