김지연, 이혼 후 작심 발언…연애관 고백→서바이벌 방송 복귀 선언

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[스포츠조선 조민정 기자] 이혼 이후 행보를 본격화한 김지연이 연애관부터 커리어까지 '정면 돌파'에 나섰다.

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'러브 캐처' 출신 김지연은 최근 개인 채널을 통해 연애 상담 콘텐츠를 공개하며 자신의 생각을 솔직하게 드러냈다. 김지연은 "마마보이와 효자는 정도의 문제"라며 "엄마가 전부인 수준이면 어렵다"고 선을 그었다. 이어 결혼 기준에 대해서도 "인성은 숨기면 모른다"며 현실적인 시각을 드러냈다.

특히 이혼 상황 속 새로운 인연에 대한 질문에는 "이미 관계가 파탄 난 상태라면 만나는 것도 가능하다"며 경험에서 비롯된 듯한 답변을 내놓았다. 배우자 외도 상황에 대해서도 "자존감 회복에 도움이 될 수 있다"고 덧붙였다.

김지연은 최근 롯데 자이언츠 투수 정철원과 파경을 맞은 사실을 직접 밝힌 바 있다. 그는 SNS를 통해 양육권 문제를 언급하며 "이제는 참지 않겠다"고 심경을 전했고 이후 홀로서기에 나선 상황이다.

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이 가운데 김지연은 새로운 도전도 예고했다. 최근 SNS를 통해 그는 "오롯이 김지연의 삶 커밍순"이라며 서바이벌 프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁' 출연 소식을 알렸다. 그러면서 "솔직한 모습 보여드릴 기회라 설렌다"며 활동 재개 의지를 드러냈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com