컴투스, 애니메 재팬 2026 현장에서 '도원암귀'와 '가치아쿠타' IP 기반의 2개 신작 선보여

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컴투스는 신작 '도원암귀 Crimson Inferno(도원암귀 크림슨 인페르노)'와 '가치아쿠타: The Game(가제)'이 28~29일 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 '애니메 재팬(Anime Japan) 2026' 현장에서 관람객들의 주목을 받았다고 전했다.

애니메 재팬은 매년 10만 명 이상이 방문하는 일본 대표 애니메이션 전시회로, 컴투스는 이번 행사에서 단독 부스로 참여해 TV 애니메이션 기반의 두 신작 게임을 중심으로 무대, 시연, 이벤트 등 다양한 프로그램을 진행하며 신작에 대한 기대감과 관심을 끌어올렸다.

'도원암귀 Crimson Inferno' 체험 구역에선 TV 애니메이션의 매력을 살린 게임 콘텐츠와 플레이 재미에 호평이 이어졌으며, 공식 SNS 연계 이벤트와 포토존, 스탬프 프로그램뿐만 아니라 다양한 기념 굿즈도 제공돼 IP 팬들의 참여 열기를 더했다. 특히 중앙 무대에서는 작품의 주요 캐릭터들의 코스프레쇼와 인플루언서 초청 프로그램 등이 진행됐다.

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'가치아쿠타: The Game'에서도 역시 다양한 현장 무대 프로그램이 진행됐따. 주요 캐릭터 성우들이 참여한 '가치아쿠타 성우 스페셜 토크쇼'에는 많은 관람객이 모여 작품 세계관과 캐릭터에 관한 이야기를 함께 나눴으며 행사 현장에서는 스팀 위시리스트 등록 연계 이벤트가 운영됐다.

이와 함께 일본 인기 애니메이션 기반 신작 'A랭크 파티를 이탈한 나는, 전 제자들과 미궁 심부를 목표로 한다' 등 현재 준비중인 다양한 작품들의 티저 영상이 현장 부스 중앙 무대에서 공개돼 이목을 끌었다.

컴투스는 이번 애니메 재팬 2026 참가를 통해 애니메이션을 바탕으로 한 게임 라인업을 현장에서 직접 선보이며 글로벌 팬덤과의 접점을 강화했으며 앞으로도 공식 브랜드 페이지 및 SNS를 통해 관련 소식을 순차적으로 공개할 계획이라고 전했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com