나영석 PD, 주식 투자 실패 사유도 '예능급'…"박서준 추천 믿고 샀는데 마이너스"

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[스포츠조선 김준석 기자] 나영석 PD가 배우 박서준의 추천을 믿고 주식을 매수했다가 손실을 본 사연을 공개해 웃음을 자아냈다.

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최근 공개된 넷플릭스 예능 '이서진의 달라달라'에서는 이서진, 나영석 PD, 제작진이 차량을 타고 미국 휴스턴으로 이동하는 모습이 그려졌다.

영상에서 이서진은 운전중에 자율주행 기능을 언급하며 "테슬라 같은 거 있으면 운전 안 하고 가도 되는 거 아니야?"라고 말했다.

이에 나영석 PD는 "미국 사람들은 이런 기능이 무조건 필요하겠다. 고속도로도 많고 장거리 이동이 많지 않나"라고 공감했다.

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이야기는 자연스럽게 테슬라로 이어졌다. 나영석 PD는 "테슬라 주식은 왜 내렸대? 나도 테슬라 있는데"라고 말했고, 이에 이서진은 "언제 샀어? 마이너스 장난 아니겠는데?"라고 반응해 눈길을 끌었다.

나영석 PD는 "박서준이가 두 달 전에 와서 '미국에서 테슬라 타봤는데 차가 너무 좋다. 나중에 전 세계인이 이걸 탈 것 같다'고 하더라"며 "그래서 믿고 샀다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

함께 있던 이대주 작가 역시 "서준이의 한마디 때문에 저와 나 PD님이 같이 산 것"이라며 "왠지 믿음이 간다"고 덧붙였다.

이에 나영석 PD는 "그래서 걔가 광고 모델을 많이 하나 보다"라고 받아쳐 웃음을 더했다.

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narusi@sportschosun.com