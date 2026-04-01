'70kg→50kg' 성해은, 확 달라진 눈바디 "통짜 몸매 탈출"

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[스포츠조선 이게은기자] '환승연애' 출신 인플루언서 성해은이 유지어터 근황을 전했다.

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31일 '해피해은 HAEPPY' 채널에는 '-20kg의 비결! 다이어트 식단 브이로그'라는 제목의 영상이 공개됐다.

성해은은 "겨울에 먹고 놀고 쉬어서 큰일 났다. 다이어트를 제대로 하려고 한다. 봄이라서 옷도 얇아졌고 옷으로 숨길 수 없다"라며 다시 체중 감량에 돌입했다고 전했다. 이어 헬스장으로 향해 아침부터 웨이트, 러닝을 하며 땀을 뺐고 단백질 쉐이크를 먹었다.

또 성해은은 두부 유부 초밥, 단백질 알리오 올리오, 삶은 달걀 등 식단을 먹으며 다이어트에 집중했다.

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특히 성해은은 크롭티를 입고 눈바디 체크를 해 눈길을 끌었다. 그는 "이제 몸무게에 연연하지 않고 있다. 몸무게를 안 잰지 꽤 된 것 같다. 숫자에 연연하다 보면 강박이 생긴다. 저는 허리 라인으로 체크한다. 뱃살이 찌면 통짜 몸매가 된다. 키도 크고 뼈대가 있어 살이 찌면 티가 팍 난다"라고 이야기했다.

한편 성해은은 앞서도 70kg에서 50kg까지 체중 감량에 성공했다고 밝혀 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com