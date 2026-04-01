홍윤화♥김민기, 오뎅바 오픈 8개월만에 투자금 회수 "웨이팅 폭주" ('동상2')

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[스포츠조선 이게은기자] 개그우먼 홍윤화가 오뎅바 오픈 8개월 만에 투자금을 회수했다고 밝혔다.

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31일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 서은혜, 조영남 부부의 자립을 위한 카페 개업기가 최초 공개됐다.

서은혜, 조영남이 카페를 오픈하기 전, '흑백요리사'에서 발달 장애 아들을 둔 사연으로 감동을 안겼던 '프렌치 파파' 이동준 셰프가 도움을 주기 위해 등장했다.

이동준은 인테리어 비용만 8천만원이 들었다는 얘기를 듣고, "8천만원을 3년 안에 회수해야될 것 같다. 그러려면 1년에 수익이 3천만원 정도 나야 한다. 월 매출이 1500만원이 나오려면 하루 매출은 75만원이 나와야 한다"라고 설명했다. 서은혜 어머니는 눈을 질끈 감았고 "그러면 하루에 187잔을 팔아야 한다"라고 말했다.

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그러자 김숙은 지난해 7월부터 오뎅바를 운영 중인 홍윤화에게 "오픈 전에 윤화 씨도 이렇게 계산을 철저히 했었나"라고 물었고 홍윤화는 "모르고 시작했다가 나중에 어떻게 해야 하나 싶었다. 세세하게 계산할 줄 몰랐고, 자리가 좋다는 생각에 창업을 했다. 아직도 저렇게 계산해 보지는 않았다"라고 말했다.

김구라는 "투자금을 회수했을 것 같다. 장사가 너무 잘 된다"라고 물었고 홍윤화는 "회수를 하긴 했다"라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com