근황 없던 김사랑, 전원주택 인테리어 부실공사 피해 심각 "계속 시달려"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김사랑이 전원주택에서 지내는 근황을 공개했다.

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김사랑은 31일 유튜브 채널을 개설, 집을 소개하는 첫 영상을 게재했다.

일본에서 만난 반려견 아이와 지내고 있는 김사랑은 전원주택에서 살고 있었다. 김사랑은 "원래 인테리어를 신경 쓰는 스타일인데 인테리어하면서 지쳐서 크게 신경 안 쓰고 그냥 대충 살고 있다"며 웃었다.

제작진이 "왜 지쳤냐"고 묻자 김사랑은 "어디서부터 얘기해야 하지"라며 막막해했다. 김사랑은 "너무 시달려서 스트레스를 많이 받았다. 그래서 여기 마무리를 못한 부분이 있다. 비도 새서 부패가 됐다"며 집안 곳곳 부실공사 흔적들을 공개했다.

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특히 누수 문제가 심각한 듯 보였다. 김사랑은 "다른 데서 업체를 불러서 보수 공사를 했더니 다른 곳에서 물이 새더라. 밑에다가 배변 패드도 깔아놨다. 물을 제일 잘 흡수하더라"라며 "벽 부분도 마무리를 안 하셔서 제가 종이를 잘라 붙였다. 겨울 되니까 바람이 새더라"라고 토로했다.

제작진은 "있는 그대로 사는 느낌이다"라고 놀랐고 김사랑은 "그렇게 저를 만들어줬다. 원래는 인테리어를 엄청 신경 쓰는 사람이었는데 계속 시달리니까 '사는데 지장 없는데 괜찮다'하면서 더 무던해졌다"고 토로했다.

거실을 소개한 후 드레스룸으로 간 김사랑은 "다행히 여기는 비가 안 샌다. 대신에 저기 안에서 불을 켜면 여기 불이 켜진다. 엉망으로 하는 것"이라고 토로했다.

드레스룸에는 명품백들이 한가득 진열돼 있었다. 김사랑은 "예전에 샀던 거다. 여자들의 로망이지 않냐"며 투명한 진열장에 놓여진 명품백들을 자랑했다. 제작진은 "더스트백에 보관하지 않냐"고 물었고 김사랑은 "다 보여야 한다. 더스트백에 넣어서 안 보이면 사고 싶어질 수 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com