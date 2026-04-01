화사, 중학생 때부터 가터벨트 입은 과거 "母가 못 키우겠다고" ('살롱드립')

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[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립2' 화사가 어린 시절부터 남달랐던 패션 감각을 자랑했다.

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31일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립2'에서는 가수 화사의 출연 예고가 공개됐다.

장도연은 화사에게 "어린 안혜진은 어땠냐"며 어린 시절을 궁금해했다. 이에 화사는 "(옷차림이) 형형색색이었다. 선글라스도 천 원, 이천 원짜리 끼고 당당하게 다녔다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 특히 화사는 "청청 패션에 가터벨트를 했다. 그때 아마 중1 때였다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 장도연 역시 "나 중1 때 가터벨트도 몰랐다"고 화사의 남다른 패션 감각에 깜짝 놀랐다.

그런가하면 화사는 어린 시절 금쪽이나 다름없었다며 "말을 너무 안 들었다. 거의 금쪽이였다. 엄마가 하지 말라 하면 무조건 하고 '안 된다' 하면 '왜 안 되냐' 했다. 그러다 엄마가 한번은 '난 정말 너를 못 키우겠다'고 가라고 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 이에 장도연은 화사의 곡 '굿 굿바이(Good Goodbye)'를 불러 웃음을 더했다.

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한편, 가수 화사가 출연하는 '살롱드립2'는 오는 4월 6일 공개된다.

wjlee@sportschosun.com