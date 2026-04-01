고우리, 깜짝 임신 발표 "테스트기 두줄 다음 날 '라스' 연락 와"

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[스포츠조선 정유나 기자] 고우리가 '라디오스타'에서 2세대 대표 군통령으로 활약했던 시절부터 현재의 근황, 그리고 결혼과 임신을 둘러싼 인생 에피소드까지 풀어내며 시선을 사로잡는다. 레인보우 시절 군부대 무대를 휩쓴 비하인드부터 조현영과 함께하는 '레인보우18' 활동, 여기에 '야한 말 빨리하는 아줌마' 캐릭터 탄생 과정과 '마라맛' 예능 활약상까지 더해져 궁금증을 높인다.

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오늘(1일) 밤 10시 30분 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 조갑경, 채연, 고우리, 이채영이 출연하는 '충성 유발자' 특집으로 꾸며진다.

고우리는 레인보우 활동 당시 군인들에게 큰 사랑을 받으며 2세대 걸그룹 대표 군통령으로 자리 잡았다. 이날 그는 레인보우의 대표곡 'A' 무대를 떠올리게 하는 배꼽 댄스를 선보이며 행사돌로서의 면모를 제대로 보여준다. 특히 군부대 행사에서는 부대마다 다른 경례 구호를 미리 숙지했다고 밝히며, 당시 무대를 위해 얼마나 세세하게 준비했는지를 전한다.

또한 고우리는 조현영과 함께 활동 중인 '레인보우18' 비하인드도 공개한다. 그는 "행사하고 싶어서 결성했다"라고 밝히며, 실제로 군부대 행사까지 섭렵하고 있는 근황을 전한다. 무대를 위해 다시 몸을 만들고, '워터밤' 무대에도 또 나가고 싶은 욕심이 난다고 솔직하게 털어놓으며 제2의 전성기를 향한 의지를 드러낸다.

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고우리는 화제를 모은 '야한 말 빨리하는 아줌마' 캐릭터의 탄생 과정도 들려준다. 즉흥적으로 던진 애드리브에서 시작된 캐릭터가 예상 밖의 반응을 얻으며 계속 회자됐고, 이후 주변에서도 이 별명으로 많이 불리게 됐다는 것. 해당 캐릭터와 관련된 남편의 리얼한 에피소드까지 전해 웃음을 더한다.

여기에 과거 예능 활약상도 빠지지 않는다. '세바퀴'에서 이소룡 복장을 하고 다리를 찢는 퍼포먼스를 보여줬던 시절까지 언급하며 몸을 사리지 않았던 '마라맛' 예능 활약을 돌아본다. 각종 예능에서 독한 미션을 소화하며 쌓아온 경험담이 이어지며 스튜디오를 웃음바다로 만든다.

결혼식 비하인드 역시 관심을 모은다. 고우리는 남편이 결혼식에서 EDM을 틀고 싶어 했던 사연과, 야외에서 비가 내리던 중 결혼식이 진행되며 예상과 전혀 다른 분위기가 펼쳐졌던 상황을 전한다. 계속되는 극한 상황 속에서 결국 결혼식 진행까지 맡게 된 사연이 공개되며 모두를 폭소케 한다.

이뿐만 아니라 고우리는 임신 소식도 솔직하게 전한다. 그는 "임신 테스트기 두 줄을 확인한 다음 날 '라스' 연락이 왔다"고 밝혀 놀라움을 안긴다. 오랜 고민과 준비 끝에 맞이한 기쁜 변화와 함께 태명까지 공개하며 뜻깊은 근황을 전할 예정이다.

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군부대 무대를 누볐던 전성기 시절부터 다시 무대에 서는 현재, 그리고 인생의 새로운 챕터까지 모두 밝히는 고우리의 다채로운 이야기는 오늘(1일) 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com