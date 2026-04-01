이민우, '불참' 신혜성 언급 없었다…결혼식 현장 공개

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 신화 이민우가 결혼 소감을 밝혔다.

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이민우는 3월 31일 자신의 계정에 "결혼식을 무사히 마치고 한 가정의 가장으로 새로운 출발을 하게 됐다"고 밝혔다.

그는 "10대와 20대, 그리고 지금까지 모든 순간을 함께해주신 팬 여러분께 가장 먼저 인사를 전한다. 제 인생의 새로운 챕터를 따뜻하게 지켜봐주셔서 감사하다"라고 전했다.

이어 "앞으로도 멈추지 않고 더 좋은 모습으로 찾아뵙겠다. 조만간 좋은 음악과 무대로 다시 인사드리겠다. 늘 고맙고 사랑한다귤"이라고 덧붙였다.

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이와 함께 이민우는 결혼식 사진을 공개했다. 공개된 사진에서 이민우는 세련된 디자인의 턱시도를 차려입고 함박 웃음을 짓고 있는 모습이다. 아내 이아미는 레이스로 장식한 웨딩드레스를 입고 우아한 매력을 한껏 뽐냈다. 서로를 바라보는 두 사람의 시선에서 따뜻한 애정이 느껴진다.

이민우는 지난달 29일 서울 모처에서 재일교포 3세 이아미와 결혼식을 올렸다. 이날 현장에는 신화 멤버들은 물론, 나혜미 이은주 류이서 등 멤버들의 아내와 아이들까지 함께해 축하의 뜻을 전했다. 그러나 불법도박 및 음주운전으로 물의를 빚고 활동을 중단한 신혜성은 불참했다. 다만 이민우는 결혼식에 불참한 신혜성에 대한 언급은 따로 하지 않았다.

이민우는 이아미가 전 남편과의 사이에서 얻은 딸과 지난해 12월 낳은 딸까지 두 아이의 아빠로 인생 2막을 열게 됐다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com