[공식] '순풍 정배' 이태리, 장가간다…"5월 결혼, ♥예비신부는 비연예인" (전문)

사진 제공=와이원엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이태리(이민호)가 결혼한다.

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이태리 소속사 와이원엔터테인먼트는 1일 "이태리가 오는 5월, 소중한 인연과 함께 백년가약을 맺게 됐다"고 밝혔다.

이어 "예비 배우자는 비연예인으로, 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 평생을 함께하기로 약속했다"면서 "결혼식은 양가 가족들과 가까운 지인들만 모신 자리에서 조용하고 뜻깊게 진행될 예정이다. 비연예인인 예비 배우자와 양가 가족들을 배려해 예식의 구체적인 날짜와 시간, 장소 등 세부 사항은 비공개로 진행되는 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

끝으로 소속사는 "인생의 새로운 출발선에 선 이태리에게 따뜻한 축복과 응원 보내주시면 감사하겠다. 이태리는 앞으로 배우로서 다양한 작품과 활발한 활동으로 여러분께 좋은 모습 보여드리겠다"면서 "늘 보내주시는 관심과 사랑에 진심으로 감사드리며, 앞으로의 걸음에도 많은 응원 부탁드린다"고 당부했다.

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한편 이태리는 1998년 SBS 시트콤 '순풍산부인과'에서 정배 역으로 데뷔해 대중의 많은 사랑을 받았다. 이후 드라마 '해를 품은달', '뷰티 인사이드', '어쩌다 발견한 하루' 등에 출연하며 열연을 펼쳤다.

이하 이태리 소속사 공식입장 전문.

안녕하세요.

와이원엔터테인먼트입니다.

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이태리 배우가 오는 5월, 소중한 인연과 함께 백년가약을 맺게 되었습니다.

예비 배우자는 비연예인으로, 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 평생을 함께하기로 약속했습니다. 결혼식은 양가 가족들과 가까운 지인들만 모신 자리에서 조용하고 뜻깊게 진행될 예정입니다.

비연예인인 예비 배우자와 양가 가족들을 배려해 예식의 구체적인 날짜와 시간, 장소 등 세부 사항은 비공개로 진행되는 점 너른 양해 부탁드립니다.

인생의 새로운 출발선에 선 이태리 배우에게 따뜻한 축복과 응원 보내주시면 감사하겠습니다. 이태리 배우는 앞으로도 배우로서 다양한 작품과 활발한 활동으로 여러분께 좋은 모습 보여드릴 예정입니다.

늘 보내주시는 관심과 사랑에 진심으로 감사드리며, 앞으로의 걸음에도 많은 응원 부탁드립니다.

감사합니다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com