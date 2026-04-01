[공식] '대세' 추영우X'흥행퀸' 이세영 만났다..'롱 베케이션'으로 '멜로' 호흡

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 시리즈 '롱 베케이션'(정현정 각본, 이정효 연출)이 배우 추영우와 이세영의 캐스팅을 확정했다.

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'롱 베케이션'은 오랜 시간 강력한 능력을 지닌 채 살아온 악마 3375번(추영우)이 새로운 임무를 받고 한국으로 향하는 이야기를 그린다. 바닷마을의 한 호텔에 머물게 된 그는 룸 어텐던트 이들판(이세영)과 엮이면서, 이해할 수 없던 감정과 끌림을 처음 마주하기 시작한다.

'롱 베케이션'?의 연출은 넷플릭스 시리즈 '자백의 대가'를 비롯해 '사랑의 불시착' '이두나!' 등 장르를 넘나들며 탄탄한 연출력과 감각적인 영상미로 사랑받아온 이정효 감독이 맡았다. 여기에 '도시남녀 사랑법' '연애의 발견' '로맨스가 필요해' 시리즈 등을 통해 섬세한 감정 묘사와 현실적인 대사로 공감을 이끌어온 정현정 작가가 집필한다. 이정효 감독과 정현정 작가의 만남이 어떤 새로운 세계관과 독창적인 이야기로 전 세계 시청자들을 사로잡을지 기대가 모아진다.

'?롱 ?베케이션'의 캐스팅 라인업 역시 주목할 만하다. 넷플릭스 시리즈 '중증외상센터' '광장' , 드라마 '옥씨부인전' '견우와 선녀' 등을 통해 안정적인 연기력과 풋풋한 매력을 선보이며 차세대 주연 배우로 주목받고 있는 추영우가 악마 3375번 역을 맡았다. 원하는 것은 늘 손에 넣어온 악마 3375번은 사랑이라는 감정을 알지 못한 채 살아왔지만, 인간 이들판을 만나며 낯선 변화를 겪는다.

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이들판 역은 드라마 '옷소매 붉은 끝동' '열녀박씨 계약결혼뎐' '사랑 후에 오는 것들' 등 다양한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼과 섬세한 감정연기로 사랑받아온 이세영이 맡는다. 현실 감각과 생활력이 강한 이들판은 호텔의 VVVIP로 나타난 3375번과 반복적으로 얽히며, 예상치 못한 방향으로 마음이 흔들리기 시작한다.

각기 다른 매력과 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 두 배우가 이번 작품을 통해 어떤 설렘 가득한 케미스트리를 완성할지 기대감이 높아지고 있다.

'롱 베케이션'은 사랑을 모르는 악마와 생활력 만렙 호텔 직원이 만나 서로의 세계를 뒤흔드는 휴먼 로맨스 이야기를 다룬 시리즈다. 추영우, 이세영이 출연하고 '도시남녀 사랑법' '연애의 발견' '로맨스가 필요해'의 장현정 작가가 각본을, '자백의 대가' '사랑의 불시착' '이두나!'의 이정효 감독이 연출을 맡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com