안보현, 이성민 손잡고 칸 간다..'신의 구슬' 칸 국제 시리즈 페스티벌 참석

제46회 청룡영화상 시상식이 19일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 신인 남우상을 수상한 안보현이 이성민과 포옹하며 감격스러워하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.11.19/

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 안보현이 JTBC 새 드라마 '신의 구슬'(정현민 극본, 정대윤 연출)로 칸 국제 시리즈 페스티벌 핑크카펫을 밟는다.

Advertisement

안보현은 오는 23일부터 28일까지 프랑스 칸에서 개최되는 제9회 칸 국제 시리즈 페스티벌(the Cannes International Series Festival, 이하 '칸 시리즈')에 공식 초청됐다. 칸 시리즈는 전 세계 드라마와 시리즈 콘텐츠 중 흥행성과 작품성을 갖춘 우수한 콘텐츠를 소개하는 축제로, 안보현은 비경쟁부문 랑데부(RENDEZ-VOUS) 섹션에 선정된 드라마 '신의 구슬'로 글로벌 관객들을 만난다.

칸 현지에서 안보현은 핑크카펫을 비롯해 포토콜, GV, 해외 언론 인터뷰 등 촘촘한 공식 일정을 소화할 예정이다. 특히 공식 스크리닝을 통해 '신의 구슬' 1회가 월드 프리미어로 공개되며, 칸 시리즈에서 베일을 벗는 액션 멜로 사극 속 안보현의 연기 변신에 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.

'신의 구슬'은 30년간 이어진 몽골과의 전쟁으로 패색이 짙어 가던 서기 1258년을 배경으로, 호국의 성물 '관음보주'를 찾아 전쟁터로 뛰어든 호송대의 영웅적 투쟁과 그들을 구하려는 황녀의 이야기를 담은 작품이다. 안보현은 주인공 백결 역을 맡아 묵직한 열연을 펼친다.

Advertisement

앞서 2023년 개봉한 영화 '노량: 죽음의 바다'(김한민 감독)에서 이순신 장군의 장남 이회 역으로 데뷔 이래 첫 사극 연기에 도전해 합격점을 받은 바 있는 안보현. 이번 '신의 구슬'을 통해 더욱 진하고 깊어진 얼굴과 압도적인 액션 기량을 선보일 그의 활약에 기대가 모인다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com