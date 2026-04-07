김승현, '6년 캐스팅 無'에 씁쓸한 심경 "예능 이미지로 선입견 커, 배우로서 미흡"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김승현이 연기 공백에 대한 심경을 털어놨다.

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5일 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에서는 '악플러+불펌 쇼츠 제작자에게 고통받는 김승현 가족'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김승현 장정윤 부부는 악플 고통을 호소하며 그간 영상에 달렸던 댓글들을 읽어보기로 했다. "진짜 이 미남인 배우 왜 안 써주지요?"라는 댓글을 읽은 장정윤은 씁쓸한 반응을 보였다.

이에 김승현은 "요즘에 3사 드라마 촬영 현장, 영화 촬영도 다 불경기고 어려워서 제작 편수가 많지가 않다. 제가 디테일하게 설명하긴 너무 길어지는데 요즘에는 육아하느라"라고 털어놨다.

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장정윤은 "김승현 씨가 배우로서 애매한 나이인 거 같아서 젊었을 때는 실장 역할, 그런 역할을 많이 했는데 지금은 젊진 않고, 그렇다고 아주 늙은 이미지도 없기 때문에 저는 조금 시간이 지나면 배우로서 할 역할이 많을 거 같다 생각한다"고 김승현을 응원했다.

김승현은 "아직까지도 저의 예능이나 기존 이미지 때문에 선입견을 갖고 있는 분들이 많이 있는데 조금씩 나이 먹으면서 진중해지고 여러 다양한 역할을 할 수 있을 거라 생각한다"며 "지금 시기가 마침 보고 계신 이 터널 같은 상황이다. 터널이 계속 되지는 않지 않냐. 터널이 지나면 빛이 보이고 연기에 꽃을 피울 수 있는 김승현의 시기가 온다 생각한다"고 자신 있게 이야기했다.

장정윤 역시 "인생은 이렇게 굴곡이 있다고 생각한다. 항상 상위에 있으면 너무 좋겠지만 이것도 인생의 묘미가 아닐까"라고 밝혔다.

이에 김승현은 "제 개인적인 일은 그렇지만 가족적으로는 다들 너무 건강하시고 리윤이도 너무 잘 커줘서 요즘에는 그게 제일 큰 행복이고 제일 기쁜 일이다"며 "개인적인 제가 바라는 배우로서의 일은 조금 미흡하지만 앞으로 잘 풀릴 거라 생각한다. 가족 일이 화목하다 보면 그 기운이 제 개인 일로 올 거라 믿는다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com