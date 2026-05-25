[현장 라인업]'송주훈 복귀' 휴식기 보낸 수원, 일류첸코-헤이스 투톱 '출격'...천안은 이지훈-이상준-툰가라 스리톱 '가동'

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[수원=스포츠조선 박찬준 기자]다시 상승세를 준비 중인 수원 삼성이 일류첸코-헤이스 투톱을 내세웠다.

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수원은 25일 수원월드컵경기장에서 천안시티FC와 '하나은행 K리그2 2026' 13라운드를 치른다. 수원은 승점 23점으로 3위, 천안은 승점 15점으로 11위에 자리해 있다.

수원은 지난주 휴식기를 가졌다. 올 시즌 K리그2는 홀수팀 체제로 운영되며, 라운드마다 1개팀씩 쉰다. 수원은 주춤하는 흐름이었다. '더비 라이벌' 수원FC에 1대3으로 패한 데 이어, 대구FC를 상대로는 득점없이 비겼다. '선두' 부산 아이파크(승점 28)와의 승점 차가 벌어졌다. 하지만 부산이 지난 라운드에서 화성FC(2대3 패)에 덜미를 잡히며, 추격의 기회를 잡았다.

수원에 이번 브레이크는 '꿀맛'이었다. 송주훈, 페신 등 부상자들도 훈련에 복귀했다. 전술도 더욱 세밀하게 만졌다. 공격수들의 득점력을 끌어올리는 데 초점을 맞췄다. 경기 운영 방법도 새롭게 했다. 다만 스트라이커 김지현이 수술대에 오른 것은 악재다. 시즌 아웃이 유력하다. 김지현은 이날 명단에서 제외됐다.

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천안은 리그에서 두 번째로 적은 실점(10골)을 기록 중이다. 밀집 수비에 어려움을 겪는 수원 입장에서는 만만치 않은 상대다. 하지만 천안은 구단 역대 최다인 7경기 무패(3승4무)를 달리다, 최근 2경기에서 1무1패에 머물며 흐름이 다소 꺾였다. 수비력이 좋은 천안을 상대로 수원이 공격 해법을 보여줄 수 있을지가 포인트다. 지난 시즌에는 수원이 3전 전승으로 천안에 강했다. 3경기에서 9골을 넣고 1골밖에 내주지 않았다.

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수원은 4-4-2 카드를 꺼냈다. 일류첸코-헤이스를 투톱에 두고 좌우에 김도연과 강현묵을 포진시켰다. 중원에는 정호연과 고승범이 자리했다. 포백은 박대원-송주훈-고종현-이건희가 이뤘다. 김준홍이 골문을 지켰다. 파울리뇨, 이상민 김민우 박현빈 정동윤 윤근영 여민준 이준재 김민준이 벤치에서 출발한다.

천안은 3-4-3으로 맞섰다. 이지훈-이상준-툰가라가 스리톱을 이뤘다. 이동협과 박창우가 좌우에 서고, 라마스와 허동민이 중원을 꾸렸다. 권용승-최규백-김성주가 스리백을 구성했다. 이준호 이규민 안창민 구종욱 하재민 최준혁 이상용, 사르자니가 조커로 대기한다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com