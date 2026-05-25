손흥민 떠나고 '와르르', 강등 직전까지...판더펜 작심발언 "마지막까지 잔류 경쟁, 정말 부끄러운 일"

사진=판더펜 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]미키 판더펜이 팀을 위한 쓴소리를 아끼지 않았다.

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영국의 데일리메일은 25일(한국시각) '토트넘의 스타 선수는 강등을 면한 마지막 날에 용납할 수 없는 시즌이라며, 팀을 창피하다고 비난했다'고 보도했다.

토트넘은 25일 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 에버턴과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최종라운드에서 1대0으로 승리했다. 37라운드에서 잔류를 확정할 수 있었던 토트넘은 첼시에 1대2로 패하며, 최종 라운드까지 차기 시즌 EPL 잔류 여부를 알 수 없었다. 마지막 상대였던 에버턴에 무승부만 거둬도 강등을 면하는 상황, 주앙 팔리냐의 결승골과 함께 승리하며, 잔류를 쟁취했다.

로이터연합뉴스

어려웠던 시즌의 마무리였다. 올 시즌 토트넘은 토마스 프랭크 감독 선임으로 큰 기대를 모았다. 하지만 프랭크 감독은 토트넘을 올바른 방향으로 이끌지 못했다. 리그에서 부진한 성적을 거둔 팀은 어느새 강등권까지 추락했다. 손흥민이 팀을 떠난 점도 발목을 잡았다. 해결사와 리더가 없는 팀은 쉽게 흔들렸다. 프랭크 경질 이후 지휘봉을 잡은 이고르 투도르도 마찬가지였다. 수세에 몰린 토트넘은 로베르토 데 제르비 감독 선임으로 반전을 노렸다. 결국 마지막 순간에 승리로서 최악의 위기를 넘기며, 차기 시즌 EPL에서 경쟁할 기회를 유지했다.

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선수들에게도 여러 가지로 힘들었던 시즌, 판더펜은 극적인 잔류에 기뻐하면서도 강한 비판도 쏟아냈다. 데일리메일은 '판더펜은 토트넘의 이번 시즌을 미화하지 않고, 마지막까지 가서 강등을 면한 것이 부끄러운 일이라고 강조했다. 판더펜은 EPL 잔류에도 축하할 기분은 아니었다'고 전했다.

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판더펜은 "이번 시즌 마지막까지 강등을 피하기 위해 싸운 것은 용납할 수 없다. 이 팀에는 훌륭한 선수들이 많다. 그럼에도 마지막까지 잔류 여부를 지켜봐야 한 것은 정말 부끄러운 일이다"며 "그래도 결국 해냈고, 그게 가장 중요하긴 하다"고 했다.

판더펜의 비판처럼 차기 시즌에는 부끄러운 일을 면하기 위해 반등이 절실한 토트넘이다. 데 제르비 감독 체제에서 잔류에 성공하며, 다가오는 여름 선수단 변화도 불가피할 것으로 보인다. 판더펜을 비롯해 크리스티안 로메로, 파페 사르 등의 이적이 거론되는 상황, 강등 위기를 반복하지 않기 위해선 더 중요해지는 여름 이적시장이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com