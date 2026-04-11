권상우♥손태영, 자녀 교육 위해 美 가더니...학군지로 이사하나 "상위 10%"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 권상우·손태영 부부가 미국 뉴저지 일대의 주택을 둘러봤다.

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11일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '뉴저지의 대치동. 누구나 한 번쯤은 살고 싶어 하는 드림하우스 구경 간 손태영♥권상우'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 권상우·손태영 부부는 미국 뉴저지 임장에 나섰다.

이날 손태영은 뉴저지의 대표적인 학군 지역인 데마레스트에 위치한 저택을 찾았다. 화이트와 우드 톤으로 꾸며진 이 집은 약 188평대로 일반 주택의 2~3배에 이르는 규모를 자랑했으며, 널찍한 마당까지 갖추고 있어 시선을 끌었다. 손태영은 집 안 곳곳을 세심하게 살피며 높은 관심을 보였다.

특히 인근 고등학교가 뉴저지 상위 10% 안에 든다는 중개사의 설명에 손태영은 "완전 좋구나"라며 감탄했다. 이어 "한국도 대치동처럼 학군이 좋으면 집값이 비싼데 미국도 그러냐"고 질문했다. 이에 중개사는 "그렇다. 학군이 좋으면 지역이 안전하다는 보장이 있고, 집값이 올라간다는 보장이 있다"며 "꼭 공립 안 보내더라도 학군 좋은 타운에 사는 이유는 안전 때문"이라고 설명했다.

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손태영 역시 "우리 동네도 보면 학교가 있으니까 경찰이 되게 많다. 학교 주변에도 많고 동네가 안전하기는 하다"며 공감했다.

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다음날에는 권상우와 함께 뉴저지의 대표적인 부촌 알파인에 위치한 주택을 둘러봤다. 마당을 포함한 전체 면적이 약 1,224평에 달하는 대저택을 본 권상우는 "사진으로 보는 것보다 확실히 현실적으로 살기 좋은 크기"라며 만족감을 드러냈다.

또한 감각적인 인테리어와 온수 풀까지 갖춘 집을 둘러보던 권상우는 "이 동네가 너무 좋다"며 호감을 나타냈다. 여기에 동행한 지인까지 "너희 집에서 한 사이즈 업 시키면 딱 이 사이즈인 것 같다"며 "이 집과 어울린다"고 적극 추천했다.

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한편 권상우와 손태영은 2008년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 손태영은 자녀들의 교육을 위해 미국 뉴저지에 거주 중이다.