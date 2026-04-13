신화 누드집, 엉덩이까지 노출했는데..이민우 "정산도 못받았다"(동해물과)

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 신화의 이민우와 앤디가 과거 누드집 촬영 비화를 회상했다.

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13일 유튜브 채널 '은혁·동해'의 콘텐츠 '동해물과 백두은혁'에는 "'이런~ 신화 같은 놈들!!!' 대걸레 맞던 시절부터 전설의 누드집까지, 얼마나 열심히 살았는지 감도 안 오는 선배님들"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신화 멤버들은 한국 그룹 최초로 누드집을 촬영했던 당시를 언급했다. 현장에서는 실제 신화 누드집이 공개됐고, 이를 접한 은혁과 동해는 놀라움을 감추지 못했다.

이민우는 "지금도 생생하다. 전진이 촬영하고 있을 때 우리가 '야생마다'라고 외쳤다"며 "전진이 '형, 멋있어?'라고 묻던 모습이 기억난다"고 회상해 웃음을 자아냈다.

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당시 앤디는 다른 스케줄로 촬영에 참여하지 못했다. 이에 대해 이민우는 "앤디가 이걸 보면 '형들이 갈 때까지 갔구나'라고 생각할 것 같았다"고 말해 폭소를 더했다. 앤디는 불참한 것에 대해 "전혀 아쉽지 않다. 그런 마음이 1%도 없다"고 단호하게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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다만 이민우는 해당 누드집과 관련해 정산을 받지 못했다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "제작하는 쪽에 문제가 생겨 정산도 못받았다. 몇만부만 찍고 그 뒤로 안 찍었다. 정말 레어템"이라고 전했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com