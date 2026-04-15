아이유 "16세 연기 무리수인가요"...'9학년 착붙 교복' 아역 배우 실직 시키는 '미친 동안'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 겸 배우 아이유가 30대의 나이에도 교복을 완벽하게 소화했다.

Advertisement

지난 14일 유튜브 채널 '이지금'에는 "아직도 난 더 가지고 싶어 (신분)ㅣ21세기 대군부인 비하인드"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 아이유는 "주작궁 9학년 성희주다"라면서 이날 자신이 연기할 캐릭터로 분해 인사했다.

이어 9학년 열여섯 살 연기를 앞둔 아이유(32)는 "조금 무리수가"라면서 민망한 듯 웃었다. 그는 "감독님과 작가님께 '아역 배우분을 쓰시는 게 낫지 않을까요?'라고 말씀드렸는데, '아역 씬의 분량이 적고 중요한 장면이라 본인이 해줬으면 좋겠다'라는 의견이 많아서 하게 됐다"라며 열여섯 살 성희주를 연기를 하게 된 비하인드를 밝혔다.

Advertisement

이후 공개된 장면에서는 교복을 입고 16세 성희주로 변신한 아이유의 모습도 공개됐다. 이 과정에서 아이유는 32세의 나이가 무색할 정도로 어색함 없는 교복 소화력을 선보이며 '동안 끝판왕' 면모를 입증해 눈길을 끌었다.

Advertisement

한편 지난 10일 첫 방송된 '21세기 대군부인'은 수도권 가구 8.2%, 전국 7.8%로 금토드라마 1위에 오르며 2026년 상반기 최고 기대작임을 입증했다.

anjee85@sportschosun.com