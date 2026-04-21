"돈방석 앉았다" 박수홍♥김다예, 홈쇼핑 전량 매진 '연일 겹경사'

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박수홍, 김다예 부부가 홈쇼핑 매진을 기록해 함박웃음을 지었다.

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21일 김다예는 자신의 SNS에 "홈쇼핑 첫 출연. 제 피부를 믿고(?) 섭외해 주셔서 감사합니다. 첫 론칭 방송이 매진이라니.."라는 글과 사진을 게재했다.

사진 속 박수홍, 김다예는 홈쇼핑 스튜디오에 앉아 밝은 미소를 짓고 있다. 홈쇼핑 론칭 첫 방송부터 매진을 기록, 순조로운 출발을 알린 모습.

특히 피부 관련 제품을 선보인 만큼 김다예는 맑고 탄탄한 피부, 균형 잡힌 몸매도 뽐내 눈길을 끌었다. 김다예의 건강한 이미지, 부부의 화제성이 제품의 신뢰도를 높인 것으로 보인다.

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김다예의 지인은 "축하해요. 피부는 진짜 내가 본 사람 중 1등이었음. 아기 피부"라며 김다예의 꿀피부를 언급하기도 했다.

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한편 박수홍은 지난 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 2024년 시험관 시술을 통해 딸 재이를 품에 안았다. 재이는 생후 18개월에 광고를 18개나 찍어 화제를 모으기도 했다.

joyjoy90@sportschosun.com