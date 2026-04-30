김선태 저평가 했다가...빠니보틀 깜짝 "50만은 갈 줄 알았지만"

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[스포츠조선 조민정 기자] 프리랜서 전향 후 유튜브로 대박을 터뜨린 충주시 공무원 출신 유튜버 김선태가 구독자 수 150만명을 넘겼던 당시 상황과 솔직한 심경을 전했다.

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30일 유튜브 채널 '빠니보틀'에는 하동 여행기가 담긴 영상이 공개됐다. 영상 속 두 사람은 김선태의 유튜버로 전향을 결심하던 당시를 떠올리며 대화를 나눴다.

빠니보틀은 김선태가 프리랜서를 고민하던 시기를 언급하며 "유튜브를 시작할 지 고민을 많이 했는데 내가 봤을 땐 (전향)하면 50만 명 정도는 기본으로 갈 것 같다고 말했다"고 회상했다. 하지만 실제 결과는 예상을 훨씬 뛰어넘었다. 김선태의 채널은 단기간에 150만 구독자를 돌파하며 폭발적인 성장세를 기록했다.

김선태 역시 당시를 떠올리며 예상과는 전혀 달랐던 상황을 털어놨다. 그는 "그때는 유튜브 하면 10만 명이나 될까 걱정했다"고 말하며 조심스러웠던 시작을 언급했다. 이에 빠니보틀은 "그때 내가 50만은 간다고 했었다"고 웃으며 덧붙였다.

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두 사람은 이 같은 성장 속도에 대해 "아무도 이렇게까지 될 줄은 몰랐다"며 다시 한번 놀라움을 드러냈다. 특히 김선태는 현재 상황에 대해 "(예전과) 생각이 바뀌었다. 구독자가 다예요"라고 말하며 유튜브 채널 활동에서 구독자 수가 가지는 무게감을 솔직히 표현했다.

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한편 김선태는 공무원 출신으로 '충주시 홍보맨'으로 활동하며 화제를 모은 인물이다. 최근 프리랜서로 전향해 유튜브 콘텐츠를 중심으로 활발한 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com