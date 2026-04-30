장영란 母, 남편 사별 후 7년 우울증 고백 "딸과도 담 쌓고 지내"

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[스포츠조선 이우주 기자] 'A급 장영란' 장영란의 어머니가 사별증후군을 고백했다.

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29일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서는 '아빠 유품 싹 정리한 장영란 NEW 친정 최초 공개(아빠의 일기장, 사별증후군)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

장영란은 오랜만에 어머니의 집에 가 돌아가신 아버지의 유품을 정리하기로 했다. 장영란은 "미신이든 뭐든 다 떠나서 유품을 너무 갖고 있으면 안 된다는 얘기를 여기저기서 많이 들었다"며 "어느 정도 엄마가 정리를 했는지 볼 겸 엄마네 집으로 간다"고 밝혔다.

경찰이었던 아버지의 훈장으로 가득했던 서재는 가족사진으로 채워졌다. 장영란이 집을 점검하는 동안 어머니는 아픈 몸을 이끌고 딸을 위한 집밥을 차려줬다.

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어머니는 남편을 떠나보낸 후 오랜 기간 사별증후군을 겪었다. 어머니는 "지금은 괜찮은데 그전엔 내가 우울증이었나 보다. 지금은 내가 밥을 해먹는데 옛날엔 발 씻기도 싫었다. 움직이기도 싫고 세상이 귀찮았다. 6년 지나고 7년 되니까 내 정신이 돌아오더라. 옛날에는 내 정신이 아니었다"고 털어놨다.

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이에 장영란은 "괌 데려가고 어디 모시고 가도 엄마가 울기만 해서 왜 그러나 했다. 그때 상담이라도 받고 할걸 그 생각을 못했다"고 어머니의 마음을 헤아리지 못한 것에 대해 미안해했다.

어머니는 "하루는 뒷산에 갔는데 사람이 하나도 안 오고 나 혼자 걸어가는데 내 자신이 기특하더라. 그래서 전화로 영란이한테 '등산 왔는데 나 혼자다'라고 자랑한 건데 딸래미가 막 소리지르면서 '나도 있고 한서방도 있고 오빠도 있는데 뭐가 혼자냐'고 하더라"라고 밝혔다. 이에 장영란은 "엄마가 죽고 싶다고 얘기하는 줄 알았다. 왜 혼자라고 생각하냐고 내가 성질을 냈다"고 밝혔고 어머니는 "우울증을 이기고 나아가는구나 느낀 것"이라 설명했다.

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오해가 쌓여 결국 모녀 싸움까지 벌어졌다고. 어머니는 "'너는 그래도 한서방이 있잖아' 그랬더니 '엄마는 나 없어?' 하면서 화를 냈다 그때부터 얘기를 하지 말고 내가 혼자 삭혔다"고 밝혔고 장영란은 "그때부터 딸과 담을 쌓고 지냈다"며 농담했다.

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어머니는 그때 장영란의 위로를 서운하게 느끼고 있었다. 이에 장영란은 "'인생 가는 길은 혼자다. 그러니까 우리 잘 이겨내자. 다 누구나 혼자가 돼. 잘 이겨내고 있어' 이렇게 하면 좋냐"고 물었고 어머니는 "그렇게 해야 한다"고 밝혔다. 5년 만에 푼 오해에 두 사람은 포옹을 하며 서로의 마음을 헤아렸다.

wjlee@sportschosun.com