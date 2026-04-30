김신영 "'런닝맨' 고정 제안 받았는데 거절, 도저히 못 뛰겠더라"(정희)

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[스포츠조선 김소희 기자]코미디언 김신영이 과거 국민 예능 SBS '런닝맨'으로부터 고정 출연 제안을 받았던 사실을 털어놓으며 눈길을 끌었다.

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30일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다'에서는 게스트로 비투비 이창섭이 출연한 가운데, 청취자들과 퀴즈 코너를 진행하며 '런닝맨'과의 특별한 인연을 회상했다.

이날 김신영은 "'런닝맨'은 국내 최장수 예능 프로그램"이라고 설명한 뒤 "제가 7회 때 출연했던 기억이 난다. 그때 처음으로 시청률이 5%를 넘겼다"며 남다른 인연을 전했다.

이어 "그후 '런닝맨'에서 고정 제의가 들어왔는데, 그땐 도저히 못 뛰겠더라. 그래서 '죄송합니다'라고 정중히 말씀드렸던 기억이 있다"고 솔직하게 털어놨다.

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또한 그는 "'이름표 뜯기'나 '추적 게임' 같은 체력 소모가 큰 미션들이 점점 많아졌고, 프로그램 규모도 계속 커졌다"고 현실적인 어려움을 전했다.

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다만 김신영은 '런닝맨'에 대해 "지금도 아이돌들이 가장 나가보고 싶은 예능 TOP3 안에 들지 않냐"며 여전한 애정을 드러냈다.

한편 김신영은 최근 MBC '나 혼자 산다', JTBC '아는 형님' 등 다양한 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다. 특히 지난 29일에는 '아는 형님' 고정 출연 소식까지 전해지며 '예능 대세'로서 입지를 굳히고 있다.김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com