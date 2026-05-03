이상아, 첫 영화 출연료 날치기 고백…폭우 속 오토바이 괴한에 '날벼락'

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이상아가 데뷔 초기 겪었던 가슴 아픈 날치기 사건과 엄청난 CF 기록을 공개하며 시청자들을 놀라게 만들었다.

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2일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에는 '돈벌이의 끝은 어디인가'를 주제로 이야기를 나눴다.

이날 이상아는 "84년도에 데뷔를 해서 영화는 85년도에 데뷔했다. 첫 작품의 출연료를 어머니가 받고 집으로 오시는 도중에 비가 엄청 오는 밤이었다. 우산을 쓰고 오는데 옆으로 한 남자가 쓱 들어오더니 허리에 뭘 쿡 찌르더라. 그때 오토바이가 훅 오더니 핸드백을 낚아챘다"라며 충격적인 이야기를 꺼냈다.

이상아는 "그때 출연료를 100만원을 받았다"라고 덧붙였고, 패널들은 "85년도에 100만원이면 현재로 1000만원 정도다"라고 이야기했다.

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이상아는 "당시 중학교 2학년 때였다. 그때 영화가 '길소뜸'이었다"라고 말했다.

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이상아는 "어머니가 굉장히 미안해 하셨다. 영화를 찍기 전에 받았는데 말도 못 하신 거다. 그걸 몇 년 후에 알게됐다"라고 말해 모두를 놀라게 만들었다.

김용만은 "길소뜸 이후에 굉장이 떴다. CF에 틀면 나왔다"라고 이야기했다.

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이상아는 "당시 CF를 500편 가량 찍었다"라고 이야기해 모두를 놀라게 만들었다.

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이현이는 "통장 보면서 뿌듯해 하셨겠다"라고 말했고, 이상아는 "저는 돈을 몰랐다. 어릴 때 데뷔를 해서 돈관리를 제가 해 본 적이 없다"라고 이야기했다.

이상아는 "저는 돈을 쓸 줄도 몰랐다. 어머니가 싹다 관리를 하셨고 지금도 돈 개념이 별로 없다"라며 웃었다.

narusi@sportschosun.com