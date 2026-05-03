‘문희준 딸’ 잼잼이, 교복 입고 끼 발산 ‘폭풍성장‘..“母 소율 판박이” (‘미우새’)

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 H.O.T. 출신 가수 문희준의 딸 희율 양의 근황이 눈길을 끌었다.

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3일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 데뷔 30주년을 맞이한 H.O.T. 토니안, 문희준을 축하해주기 위해 1세대 아이돌들이 총출동한 모습이 공개된다.

이날 토니안, 문희준, 젝스키스 장수원, god 박준형이 한자리에 모여 옛이야기를 나눴다. 박준형은 "내 덕에 아이돌들이 연애할 수 있었다"라며 과거 열애설을 언급했다.

박준형은 god로 활동하던 2001년, 여배우와 열애설이 난 후 기자회견을 연 바 있다. 당시 아이돌 열애는 지금보다 더욱 금기시됐기 때문. 박준형은 "내게 죄가 있다면 사랑하는 사람을 만난 거다. 난 32살이다"라며 눈물을 흘렸다.

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이를 듣던 문희준은 "형의 기자회견 후 열애가 더 금지됐다. 형은 연애해도 되는 나이였기에, 우리는 30살 넘은 후에 하라고 했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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결혼 이야기도 나왔다. 박준형과 문희준은 결혼 11년 차, 장수원은 4년 차가 됐다고. 문희준의 딸 10살 희율 양의 근황도 나와 눈길을 끌었다.

영상 속 희율 양은 학예회에서 교복 차림으로 아이돌 끼를 발산했다. 엄마를 쏙 빼닮은 이목구비로, 남다른 춤선을 선보인 것. 스튜디오에서는 "뭐야. 너무 예뻐졌다", "엄마랑 너무 비슷하다" 등 감탄이 쏟아졌다.

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한편 문희준은 2017년 그룹 크레용팝 출신 소율과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다. 딸 희율은 문희준과 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연, '잼잼이'라는 애칭을 얻으며 큰 사랑을 받았다.

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joyjoy90@sportschosun.com