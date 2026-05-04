'박성광♥' 이솔이, 암 투병·2세 아픔.."39살, 돌연변이 됐다"

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 예상치 못한 병으로 삶이 멈췄던 순간과 현재의 심경을 솔직하게 밝혔다.

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이솔이는 최근 개인 계정을 통해 "내 나이 서른 아홉"으로 시작하는 장문의 글을 올렸다.

그는 "사회가 기대하는 모범적인 마흔의 모양새가 있다. 번듯한 위치, 복작거리는 가정, 내 명의의 보금자리"라며 "그 정교한 프레임에 맞추기 위해 온 힘을 다해 2, 30대를 보냈지만 서른셋 예상치 못한 병으로 억지로 멈춰서야 했던 전 모범적이지 못한 돌연변이가 됐다"고 고백했다.

이어 "여전히 겁이 앞서고 방황하는 제 삶과 '사회의 마흔' 사이의 괴리감이 가끔씩 스스로를 위축시키지만, 삶에서 중요한 건 속도가 아니라 밀도"라며 "조금 느리게 걷고 있지만 하루를 밀도 있게 채워 지내면 그 평범함이 내게도 자연스럽게 허락되지 않을까 하며 오늘 하루도 꽉 채워 보내본다"고 전했다.

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앞서 이솔이는 지난해 4월 암 판정받았던 사실을 고백한 바 있다. 그는 "퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중, 5개월 만에 암 판정을 받았다"며 "여성 암 특성상 아이를 가질 수 없게 되었고, 내 건강을 지키지 못했다는 죄책감에 부모님과 시부모님께 너무나 죄송했다"고 털어놨다.

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이어 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다. 6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 정말 힘든 시간을 버텼다"고 털어놔 많은 응원을 받았다. 현재 항암 치료를 마치고 정기 검진을 받으며 건강 관리에 힘쓰고 있다.

한편 이솔이는 박성광과 2020년 결혼했으며, 현재 인플루언서로 활동 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com