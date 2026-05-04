[속보]알렉스 퍼거슨 맨유 전 감독 긴급 이송…맨유·리버풀 더비 경기서 '건강 이상 증세'

알렉스 퍼거슨 맨체스터 유나이티드 전 감독. 사진=BBC

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[스포츠조선 강우진 기자]알렉스 퍼거슨(84) 전 맨체스터 유나이티드 감독이 노스웨스트 더비를 앞두고, 구급차로 이송됐다. 그의 건강 악화가 우려스러운 상황이다.

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영국 기브미스포츠는 4일(한국시각) '잉글랜드에서 큰 관심을 받는 경기 중 하나인 맨유와 리버풀의 경기 시작 전 퍼거슨 전 맨유 감독이 몸 상태에 이상을 겪었다'고 보도했다.

퍼거슨은 맨유의 리그 13회 우승을 이끈 영국 축구 역사에 남을 감독 중 하나다. 그는 은퇴한 이후에도 올드 트래포드를 방문해 맨유를 응원하고 있다. 퍼거슨 감독은 지난 3일 시작한 맨유와 리버풀의 경기도 관중석에서 지켜볼 예정이었다. 하지만 우려스럽게도 퍼거슨은 킥오프를 앞두고 몸 상태에 이상을 느낀 것으로 전해졌다. 그는 구급차에서 치료를 받은 뒤 경기장을 일찍 떠나야 했다.

매체는 '퍼거슨은 올드 트래포드에 있었지만 건강 이상 증세를 겪었다'며 '경기 시작 전 몸이 좋지 않아 구급차로 급히 옮겨진 것으로 전해졌다'고 했다. 그는 추가 검진까지 받았고, 상태는 호전된 것으로 보인다. 만약의 상황에 대비해 퍼거슨은 경기장을 떠나기로 결정했다. 이와 관련해 맨유 측은 아직까지 공식 입장을 내놓지 않았다.

로이터연합뉴스

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데일리 메일에 따르면 퍼거슨은 예방 차원에서 킥오프 한 시간 전에 병원으로 이송됐으며, 곧 자택에서 회복할 것으로 예상된다.

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퍼거슨은 지난 2018년 뇌출혈을 겪었으며, 수술 후 회복한 바 있다. 해당 질병과 관련 있는 건강 이상인지는 확인되지 않고 있다. 당시 위급했던 상황에 대해 퍼거슨은 생명을 건진 것이 얼마나 행운이었는지 밝힌 바 있다. 수술 전 퍼거슨은 생존 확률이 20%에 불과하다는 진단을 받았다.

퍼거슨은 "그날 뇌출혈 환자가 다섯 명 있었고, 세 명은 사망했다"며 "두 명은 살아남았다. 내가 운이 좋았던 것"이라고 말했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com