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"누가 누구야?"…'5월의 신부' 박은영 셰프, 쌍둥이 언니와 역대급 싱크로율

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"누가 누구야?"…'5월의 신부' 박은영 셰프, 쌍둥이 언니와 역대급 싱크로율

[스포츠조선 이지현 기자] 박은영 셰프가 쌍둥이 언니와 함께한 화보를 공개하며 특별한 케미를 자랑했다.

4일 박은영 셰프는 "With자매님"이라는 글과 함께 쌍둥이 언니와 찍은 화보를 공개했다.

박은영은 쌍둥이 언니와 나란히 서서 닮은 듯 다른 매력을 드러냈다. 두 사람은 베이지 톤의 의상을 맞춰 입고 백투백 포즈를 취하거나 자연스럽게 기대는 등 다양한 연출로 시선을 사로잡았다.

특히 클로즈업 컷에서는 두 사람의 또렷한 이목구비와 부드러운 미소가 돋보이며, 쌍둥이 특유의 닮은 분위기와 각기 다른 개성이 동시에 느껴진다. 손을 포갠 채 카메라를 응시하는 장면에서는 따뜻하고 편안한 자매의 호흡이 고스란히 전해진다.

흑백 필름 콘셉트 컷에서는 보다 자유로운 분위기가 연출됐다. 서로를 끌어안거나 장난스럽게 포즈를 취하는 모습에서 두 사람의 깊은 유대감이 자연스럽게 묻어나 눈길을 끈다.

"누가 누구야?"…'5월의 신부' 박은영 셰프, 쌍둥이 언니와 역대급 싱크로율
"누가 누구야?"…'5월의 신부' 박은영 셰프, 쌍둥이 언니와 역대급 싱크로율

앞서 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서 박은영과 얼굴, 목소리, 말투까지 닮은 일란성 쌍둥이 언니와 함께 출연한 바 있다. 두 사람은 단 4분 차이로 태어난 자매로, 구분이 쉽지 않을 정도로 높은 싱크로율을 보였다.

방송에서 박은영은 "요즘 언니가 내 행세를 하고 다닌다는 소문이 있다"고 하자, 쌍둥이 언니는 "아니라고 해도 잘 안 믿어준다. 사진을 안 찍어주면 나중에 네가 욕먹을까 봐 찍어준 적도 있다"고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한편 박은영 셰프는 오는 5월 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 예비 신랑은 의사로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com

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