박수홍, 딸 재이 앞에서 결국 눈물...♥김다예 "힘들었던 시간 위로해 줘"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 박수홍이 딸 재이에게 생애 첫 뽀뽀를 받고 울컥했다.

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4일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '아빠 박수홍 재이에게 첫 뽀뽀 받은 날'이라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에서 박수홍은 아침부터 딸 재이와 함께 동화책을 읽으며 오붓하게 하루를 시작했다. 사랑스러운 부녀를 지켜보던 김다예는 "재이야, 아빠한테 뽀뽀 한번 해줘. 아빠는 아직 재이 뽀뽀 못 받아봤어"라고 말했다. 박수홍 역시 "뽀뽀해 주면 고마운데 한 번만 해주세요"라고 재이에게 부탁했다.

그러자 재이는 망설임 없이 입술을 쭉 내밀며 아빠에게 뽀뽀했고, 박수홍은 딸에게 처음 받은 뽀뽀에 크게 감동했다. 이어 "아빠 뽀뽀해 줘서 너무 고맙다. 열심히 살아서 우리 재이가 뽀뽀해 준 거 잊지 않을게. 고마워"라며 울컥했다.

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이에 재이는 아빠와 머리를 맞댄 뒤 다시 한번 뽀뽀를 했고, 박수홍은 감격을 감추지 못했다. 이를 본 김다예는 "아빠 박수홍 인생 전성기"라며 웃었고, 박수홍은 "아빠가 복이 많다. 어떻게 이렇게 안 해줄 거 같다가 해주냐. 고맙다"며 행복해했다.

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또한 재이는 아빠를 위로하듯 머리도 쓰다듬었다. 이에 김다예는 "그동안 아빠 힘들었던 거 재이가 다 위로해 주는 거 같다"고 말해 뭉클함을 더했다.